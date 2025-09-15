RBC rehausse son objectif de cours sur Airbus

RBC a annoncé lundi avoir relevé son objectif de cours sur Airbus de 200 à 220 euros, saluant l'amélioration des perspectives de la chaîne d'approvisionnement de l'avionneur.



Après avoir rencontré l'équipe de direction du groupe et visité ses chaînes d'assemblage à Toulouse, le broker canadien - qui maintient son opinion 'surperformance' sur le titre - fait remarquer qu'Airbus a désormais relancé la troisième ligne de production de l'A350, ajoutant que la nouvelle ligne dédié à l'A320 (l'ancienne ligne consacrée à A380) fonctionne quant à elle avec deux équipes dorénavant.



Au vu de ces développements favorables, RBC juge que les perspectives de livraisons pour le second semestre 2025 tendent à s'améliorer, ce qui permet aux investisseurs de maintenant porter leur attention sur les chiffres de livraisons attendus sur l'ensemble de l'exercice 2025, tout en exprimant une confiance accrue dans les perspectives pour 2026-2028.



Maintenant que l'incertitude liée aux droits de douane s'est tassée, le courtier estime qu'Airbus va pouvoir envisager de fournir aux investisseurs des prévisions à moyen terme pour son activité commerciale, tout en soulignant que les leviers portant sur la structure de coûts et les volumes pourraient générer un potentiel supplémentaire de bonnes surprises.