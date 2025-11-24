RBC relève à "surperformance" son opinion sur Inditex

RBC a annoncé lundi avoir relevé de "performance en ligne avec le secteur" à "surperformance" son opinion sur le titre Inditex, avec un objectif de cours rehaussé de 49 à 52 euros.



Dans une note de recherche, le courtier canadien loue la qualité de l'offre proposée par le groupe de prêt-à-porter espagnol, ainsi que sa capacité à répondre aux tendances des consommateurs épris de mode, des atouts qui devraient lui permettre - de son point de vue - de continuer de gagner des parts de marché au détriment des acteurs indépendants, des grands magasins et des distributeurs spécialisés.



D'après RBC, la marge brute du propriétaire de Zara pourrait ainsi bien surprendre favorablement l'an prochain, tandis que son flux de trésorerie disponible (FCF) connaît actuellement un point d'inflexion positif après une longue période d'investissements importants.



Enfin, fait-il valoir, la valorisation du titre est aujourd'hui modérée en comparaison de ses pairs, avec un PER 2026 qui s'établit désormais à 22x, soit à peine au-dessus de H&M et de son multiple de valorisation de 21x.