RBC relève son objectif sur Pandora, salue la transition vers le platine
RBC Capital Markets a relevé mardi son objectif de cours sur Pandora de 700 à 875 couronnes danoises tout en maintenant son opinion "performance en ligne avec le secteur" sur le titre à la suite d'une analyse approfondie des avantages découlant selon lui de la transition opérée par le bijoutier scandinave vers le placage platine.
D'après le courtier, ce choix laisse entrevoir un potentiel de redressement de la marge brute et des résultats nettement supérieur aux attentes actuelles du marché, surtout en y ajoutant la baisse du cours de l'argent.
La part de l'argent dans le coût des matières premières devrait ainsi être ramenée à 12% contre 29%, tandis que celle du platine devrait monter à hauteur de 8%, à comparer avec 0% jusqu'ici.
Des prévisions revues à la hausse, mais un potentiel déjà intégré
En tenant compte de ces ajustements, RBC dit désormais établir ses prévisions de marge brute environ 500 points de base au-dessus de celles du consensus, tandis que ses estimations de bénéfice par action (BPA) dépassent également celles du marché de respectivement 41% pour l'exercice 2027 et de 18% pour 2028.
Dans sa note, RBC estime cependant que la forte hausse récente du titre (+60% au cours des trois derniers mois) intègre déjà largement l'amélioration escomptée des résultats.
Si ce niveau de valorisation laisse une marge de progression limitée à court terme, la situation reste encourageante dans la mesure où elle devrait inciter le consensus à réviser ses prévisions à la hausse, conclut le professionnel.
Pandora A/S est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'articles de bijouterie et de joaillerie. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- breloques et bracelets (74,5%) ;
- autres (25,5%) : bagues, colliers, pendentifs, boucles d'oreilles, chaînes et diamants.
A fin 2025, le groupe dispose de 6 998 points de vente (dont 2 811 magasins concept) dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen-Orient-Afrique (49,7%), Amérique du Nord (36,1%), Asie-Pacifique (7,7%) et Amérique latine (6,5%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.