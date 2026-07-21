D'après le courtier, ce choix laisse entrevoir un potentiel de redressement de la marge brute et des résultats nettement supérieur aux attentes actuelles du marché, surtout en y ajoutant la baisse du cours de l'argent.

La part de l'argent dans le coût des matières premières devrait ainsi être ramenée à 12% contre 29%, tandis que celle du platine devrait monter à hauteur de 8%, à comparer avec 0% jusqu'ici.

Des prévisions revues à la hausse, mais un potentiel déjà intégré

En tenant compte de ces ajustements, RBC dit désormais établir ses prévisions de marge brute environ 500 points de base au-dessus de celles du consensus, tandis que ses estimations de bénéfice par action (BPA) dépassent également celles du marché de respectivement 41% pour l'exercice 2027 et de 18% pour 2028.

Dans sa note, RBC estime cependant que la forte hausse récente du titre (+60% au cours des trois derniers mois) intègre déjà largement l'amélioration escomptée des résultats.

Si ce niveau de valorisation laisse une marge de progression limitée à court terme, la situation reste encourageante dans la mesure où elle devrait inciter le consensus à réviser ses prévisions à la hausse, conclut le professionnel.