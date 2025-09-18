RBC relève son opinion sur Nike à 'surperformance'

RBC a annoncé jeudi avoir relevé son opinion sur le titre Nike à 'surperformance' contre 'performance en ligne avec le secteur' précédemment, avec un objectif de cours rehaussé de 76 à 90 dollars.



Dans une note de recherche, le courtier canadien étaye son optimisme par l'amélioration de l'offre de l'équipementier sportif dans le domaine des chaussures de running, par les retours positifs de ses distributeurs et clients ainsi que par sa récente réorganisation interne visant à devenir plus rapide et efficace dans la prise de décisions.



Le broker indique ainsi s'attendre à un redressement de son chiffre d'affaires, aidé par la tenue l'an prochain de la Coupe du monde, ce qui pourrait mener selon lui à des meilleurs résultats que prévu et à des révisions à la hausse de ses objectifs, avec un risque limité de mauvaises surprises.



RBC, qui dit s'attendre à une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 5% et 6% par an, indique que ses prévisions de bénéfice par action (BPA) pour les exercices 2026/2027 puis 2027/2028 sont désormais supérieures de 5% à celles du consensus.