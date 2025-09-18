RBC a annoncé jeudi avoir relevé son opinion sur le titre Nike à 'surperformance' contre 'performance en ligne avec le secteur' précédemment, avec un objectif de cours rehaussé de 76 à 90 dollars.
Dans une note de recherche, le courtier canadien étaye son optimisme par l'amélioration de l'offre de l'équipementier sportif dans le domaine des chaussures de running, par les retours positifs de ses distributeurs et clients ainsi que par sa récente réorganisation interne visant à devenir plus rapide et efficace dans la prise de décisions.
Le broker indique ainsi s'attendre à un redressement de son chiffre d'affaires, aidé par la tenue l'an prochain de la Coupe du monde, ce qui pourrait mener selon lui à des meilleurs résultats que prévu et à des révisions à la hausse de ses objectifs, avec un risque limité de mauvaises surprises.
RBC, qui dit s'attendre à une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 5% et 6% par an, indique que ses prévisions de bénéfice par action (BPA) pour les exercices 2026/2027 puis 2027/2028 sont désormais supérieures de 5% à celles du consensus.
Nike, Inc. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de chaussures, d'articles et d'équipements de sport. Les produits du groupe sont vendus notamment sous les marques Nike, Jordan, Converse Chuck Taylor, All Star, One Star, Star Chevron et Jack Purcell. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- chaussures (66,9%) ;
- vêtements (28,1%) ;
- équipements de sport (4,8%) : équipements de golf (clubs de golf, balles, gants, etc.), sacs, ballons, etc. ;
- autres (0,2%).
A fin mai 2025, la commercialisation des produits est assurée au travers d'un réseau de 1 034 magasins dans le monde, de distributeurs indépendants et par le biais d'Internet.
La répartition géographique du CA est la suivante : Amérique du Nord (42,3%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (26,5%), Chine (14,2%), Asie-Pacifique et Amérique latine (13,5%) et autres (3,5%).