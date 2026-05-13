RBC relève son opinion sur Swatch avec le lancement de la "Royal Pop"
RBC a annoncé mercredi avoir relevé son opinion sur Swatch de sous-performance à performance en ligne avec le secteur suite à l'annonce hier du lancement d'une collaboration entre Swatch et Audemars Piguet autour de la montre "Royal Pop".
Dans une note de recherche, la banque canadienne explique que cette collection, qui sera commercialisée à partir du 16 mai, devrait apporter une contribution "significative" aux résultats du groupe d'horlogerie suisse.
Selon ses calculs, l'initiative devrait générer quelque 1,05 milliard de francs suisses de chiffre d'affaires additionnel et 390 millions d'euros de bénéfice opérationnel (Ebit) supplémentaire, ce qui le conduit à relever de respectivement 2 et 19% ses prévisions de C.A. et d'Ebit pour 2026.
Une collaboration alliant joie de vivre, provocation positive et haute horlogerie
Swatch a officialisé hier avec Audemars Piguet une gamme de huit modèles colorés en biocéramique sous forme de montre de poche s'inspirant du pop art.
En dehors de ce partenariat, RBC évoque aussi des chiffres plus encourageants au niveau des exportations d'horlogerie suisses.
"Les vents contraires structurelles sont toujours présents, mais le profil risque/rendement s'est suffisamment déplacé pour justifier une opinion performance sectorielle", juge le courtier. Son objectif de cours remonte de 160 à 220 francs suisses.
Ces commentaires favorables restaient sans effet mercredi matin à la Bourse de Zurich, où l'action Swatch lâchait plus de 5,5% au bout d'une heure et demie d'échanges.
Les actionnaires du groupe ont rejeté hier la candidature de l'investisseur activiste Steven Wood qui cherchait à obtenir un siège d'administrateur indépendant, cristallisant le bras de fer persistant entre actionnaires minoritaires et la famille fondatrice Hayek.
Swatch Group SA est une société holding basée en Suisse, active dans le secteur de l'habillement et des accessoires. Swatch Group est une société holding multinationale diversifiée, active dans la fabrication et la vente de montres finies, de bijoux, de mouvements d'horlogerie et de composants. Le segment Montres et Bijoux comprend la production et la vente de montres de marque, de bijoux et de mouvements à quartz, notamment sous les marques Breguet, Harry Winston, Blancpain, Glashütte Original, Jaquet Droz, Léon Hatot, Omega, Longines, Rado, Union Glashütte, Tissot, Balmain, Certina, Hamilton, Calvin Klein Montres et Bijoux, Swatch et Flik Flak. Le segment Systèmes électroniques comprend la production et la commercialisation de composants électroniques, notamment de piles et d’équipements de chronométrage sportif. La Société fournit également des produits issus de ces segments à des horlogers tiers.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.