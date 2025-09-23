RBC relève son opinion sur Volkswagen, passe à 'surperformance'

RBC a annoncé mardi avoir relevé de 'performance en ligne avec le secteur' à 'surperformance' son opinion sur le titre Volkswagen, avec un objectif de cours rehaussé de 117 à 130 euros.



Dans une note de recherche, le courtier canadien estime que VW est mieux placé que les autres constructeurs allemands face aux nouveaux droits de douane imposés par Washington, dans la mesure où l'essentiel de sa production nord-américaine se fait au Mexique.



De son point de vue, les Etats-Unis et le Mexique devraient parvenir à s'entendre sur un niveau de tarif similaire à l'UE (environ 15%), voire sur un taux effectif pourrait bien plus bas (6%-7%) grâce aux exemptions prévus dans le cadre de l'accord de libre-échange nord-américain négocié avec le Mexique et le Canada (USMCA).



Le courtier ajoute que son activité en Chine semble par ailleurs se stabiliser après une période difficile, comme l'illustre la hausse de 2,8% de ses livraisons dans le pays au deuxième trimestre, sa première croissance sur ce marché depuis début 2024, même si la reprise provient surtout des véhicules non électriques.



Parallèlement, les efforts de restructuration menés au niveau des marques de coeur commencent à payer, Skoda ayant ainsi vu ses ventes grimper de 9,3%, avec une marge record de 9,5%, alors que les marques de luxe connaissent, elles, davantage de difficultés, poursuit-il.



Suite à l'avertissement lancé vendredi dernier par sa filiale Porsche, RBC juge enfin que les pertes liées à la marque de voitures de sport et la baisse du cours de l'action ont déjà absorbé une partie des risques potentiels, ce qui signifie selon lui que les risques baissiers sont désormais limités.