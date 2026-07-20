RBC voit une opportunité sur Inditex après le récent repli

RBC a renouvelé ce lundi son opinion "surperformance" sur Inditex, assortie d'un objectif de cours de 63 euros, estimant que sa thèse d'achat à long terme sur le géant du prêt-à-porter espagnol demeurait inchangée.

Dans une note diffusée dans la matinée, le courtier canadien rappelle que le cours de l'action du groupe de mode a de nouveau reflué ces derniers temps, une faiblesse qu'il attribue aux inquiétudes liées à un ralentissement des ventes dû au regain d'incertitudes géopolitiques au Moyen-Orient et à ses indices sur le marché pétrolier.



L'intermédiaire fait toutefois valoir que la diversification géographique du propriétaire de l'enseigne Zara et sa flexibilité opérationnelle devraient lui permettre de poursuivre sa croissance structurelle sur un marché de la mode encore très fragmenté, ce qui le conduit à percevoir le récent recul du titre comme une véritable opportunité d'achat.



Des coûts sous contrôle en dépit de l'énergie



S'agissant des coûts, le broker dit certes constater une certaine pression au niveau des matières premières et une hausse des tarifs de fret maritime et aérien, mais il rappelle aussi qu'Inditex bénéficie de contrats à long terme avec ses partenaires aériens, ses fournisseurs d'énergie et ses transporteurs du dernier kilomètre.



Lors des précédents épisodes de hausse du fret aérien, l'impact sur la marge brute du groupe est d'ailleurs resté négligeable, ajoute-t-il, soulignant que le principal levier du distributeur demeure dans sa capacité à écouler ses produits au prix fort.



A la suite de ce récent accès de faiblesse, RBC estime que le niveau de valorisation de l'action est redevenu particulièrement attrayant, s'établissant à 23 fois le ratio cours/bénéfice (P/E) estimé pour l'exercice 2027.



A la Bourse de Madrid, l'action Inditex reculait de 0,4% à 53,5 euros lundi matin dans les premiers échanges, portant à plus de 5% ses pertes sur les trois mois écoulés.



Inditex doit publier ses résultats semestriels le 9 septembre prochain.