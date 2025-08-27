Réalités : prolongation de la période d'observation

Réalités indique que le Tribunal de Commerce de Nantes a autorisé, le 6 août, la prolongation de la période d'observation pour six mois complémentaires dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire dont la société fait l'objet.



Un nouveau point d'étape est attendu début octobre 2025. Cette prolongation doit conduire la société à présenter son projet de plan désormais, au travers d'un processus d'adoption par les classes de parties affectées.



Réalités continuera d'informer le marché en temps utile des prochaines étapes de sa restructuration. A ce stade, elle envisage la présentation de son plan de redressement à l'automne et en espère une homologation d'ici décembre.



Copyright (c) 2025 Zonebourse.com - All rights reserved.