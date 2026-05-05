Rebond attendu à Wall Street avant le rapport JOLTS, Ormuz bouillonne

Les Bourses américaines devraient rebondir à l'ouverture des marchés ce mardi. Au 67e jour du conflit entre les Etats-Unis et l'Iran, les tensions géopolitiques s'aggravent entre les deux camps dans le détroit d'Ormuz. Avant les premiers échanges, les futures sur le S&P et le Nasdaq gagnent respectivement 0,55% et 0,89%.

Le site pétrolier de Fujairah aux Emirats arabes unis (allié des Etats-Unis), a pris feu hier après-midi, touché par un drone iranien.



Lors d'un entretien téléphonique avec la chaîne de télévision américaine ABC News, Donald Trump a refusé de dire si le cessez-le-feu avec l'Iran était rompu après que Téhéran a tiré sur les Emirats arabes unis. "Eh bien, je ne peux pas vous le dire", a précisément répondu le président américain, ajoutant "soit nous concluons le bon accord (avec l'Iran), soit nous gagnons très facilement. D'un point de vue militaire, nous avons déjà gagné".



Cette attaque des Iraniens fait suite à l'annonce hier par Trump d'une intervention militaire américaine dans le détroit d'Ormuz. L'opération a été baptisé du nom "Projet Liberté" (Freedom Project) visant à débloquer le détroit d'Ormuz. "Nous allons guider les navires en sécurité hors des voies navigables restreintes pour qu'ils puissent librement reprendre leur business", a déclaré POTUS sur l'activation de cette opération.



"La sécurité de la navigation maritime et du transit énergétique (via le détroit d'Ormuz) est tombée aux mains des Etats-Unis et de leurs alliés, au mépris de la trêve et par l'imposition d'un blocus", a dénoncé Mohammad Ghalibaf, le président du parlement iranien, en réponse à Trump.



En outre, l'Iran revendique toujours le contrôle total du détroit d'Ormuz. "Les navires, leurs propriétaires et les compagnies maritimes savent bien que pour assurer leur sécurité, ils doivent se coordonner avec les différents corps de la République islamique d'Iran", a affirmé Esmail Baghaei, porte-parole du ministre des Affaires étrangères iranien.



Depuis le lancement du "Projet Liberté, Washington affirme avoir détruit sept petits bateaux iraniens dans ce détroit du golfe Persique. Téhéran dément.



Selon les derniers chiffres communiqués, près de 20 000 marins sont toujours immobilisés dans ce détroit.



Dans ce contexte, les cours du pétrole poursuivent leur baisse. Avant 15h, le Brent perd 1,95% à 111,84 dollars. Le WTI cède 1,94% à 102,86 USD.



Une nouvelle salve de résultats trimestriels



Dans l'actualité des sociétés cotées, Palantir a publié hier soir des résultats nettement supérieurs aux attentes au premier trimestre, avec un chiffre d'affaires de 1,63 MdUSD contre 1,54 MdUSD anticipés, et un bénéfice ajusté par action de 0,33 USD, au-dessus des 0,28 USD prévus. Les revenus ont bondi de 85% sur un an, marquant la croissance la plus rapide depuis l'introduction en Bourse du groupe en 2020. Le bénéfice net a dépassé 870,5 MUSD, soit plus de quatre fois son niveau de l'année précédente. Fort de ces performances, le spécialiste de l'analyse de données a relevé ses prévisions pour 2026, anticipant un chiffre d'affaires compris entre 7,65 et 7,66 MdsUSD, soit une croissance de 71% contre une fourchette précédente entre 7,182 et 7,198 MdsUSD.



En outre, Paramount Skydance a aussi publié des résultats dépassant les attentes au premier trimestre. Le chiffre d'affaires de 7,35 MdsUSD en hausse de 2% sur un an, dépassant les 7,28 MdsUSD anticipés. Le bénéfice ajusté par action s'est établi à 0,23 USD, contre une prévision de 0,15 USD. La performance est portée par le streaming, dont les revenus ont progressé de 11% à 2,4 MdsUSD, avec une hausse de 17% pour Paramount+ et un gain de 700 000 abonnés, portant le total à près de 80 millions.



De son côté, Pfizer indique que son BPA ajusté a reculé de 18% à 0,75 USD sur les trois premiers mois de l'année 2026, dépassant toutefois d'environ 4% le consensus de marché, malgré des revenus en hausse de 5% à 14,45 MdsUSD. L' entreprise pharmaceutique américaine réaffirme ses prévisions financières pour l'ensemble de l'année 2026, à savoir un BPA ajusté dans une fourchette allant de 2,80 à 3,00 USD et des revenus dans une fourchette allant de 59,5 à 62,5 MdsUSD.



PayPal dévoile un BPA ajusté en croissance de 1% à 1,34 USD sur ce même trimestre, battant ainsi de plus de 5% l'estimation moyenne des analystes, pour des revenus accrus de 7% à 8,35 MdsUSD (+5% hors effets de change). Le groupe de solutions de paiement vise un BPA ajusté "en baisse à un seul chiffre élevé ou d'environ -9%" pour le trimestre en cours, mais confirme prévoir un BPA ajusté "en baisse à un seul chiffre bas ou en légère croissance" pour l'ensemble de 2026.



DuPont, le fabricant de matériaux industriels, a relevé ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires et de bénéfice ajusté après un premier trimestre supérieur aux attentes. Sur une base ajustée, il a publié un bénéfice de 0,55 USD par action pour le trimestre clos fin mars, dépassant le consensus des analystes établi à 0,48 USD. La firme américaine prévoit désormais un bénéfice ajusté compris entre 2,35 et 2,40 USD par action pour 2026, contre une fourchette précédente de 2,25 à 2,30 USD. DuPont anticipe également un chiffre d'affaires annuel compris entre 7,16 et 7,26 MdsUSD, contre 7,08 à 7,14 MdsUSD.



Ferrari a confirmé ce mardi ses objectifs annuels après avoir publié des résultats meilleurs que prévu au titre du premier trimestre, grâce aux solides performances de ses modèles les plus sportifs et de la montée en puissance de la personnalisation de ses véhicules. Le constructeur automobile a fait état d'un Ebitda (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements) en hausse de 4% à 722 MEUR pour les trois premiers mois de l'année contre un résultat de 713 MEUR attendus en moyenne par les analystes selon le consensus. De son côté, le chiffre d'affaires a progressé de 3%, à 1,85 MdEUR. Il a confirmé pour 2026 son objectif de chiffre d'affaires annuel : autour de 7,50 MdsEUR, contre 7,15 Mds en 2025.



Côté statistiques, au mois de mars, le déficit de la balance commerciale américaine s'est dégradé, mais moins que prévu. Il s'est établi à -60,30 MdsUSD contre -57,80 MdsUSD en février (chiffre révisé de -57,30 MdsUSD), et les analystes tablaient sur un chiffre plus important à -61 MdsUSD. Dans le détail, les exportations américaines se sont élevées à 320,9 MdsUSD en mars, soit 6,2 MdsUSD de plus qu'en février. Parallèlement, les importations de mars ont atteint 381,2 MdsUSD, soit 8,7 MdsUSD de plus qu'un mois plus tôt.



Par ailleurs, les investisseurs prendront connaissance à 15h45 du PMI Composite d'avril. A 16h30, le rapport JOLTS sur l'emploi du mois de mars sera publié au même moment que les données sur les ventes de logements sur la même période.