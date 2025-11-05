Les entreprises privées américaines ont créé 42 000 emplois en octobre, selon le rapport publié mercredi par le cabinet ADP, un chiffre nettement supérieur aux 22 000 attendus par le consensus. Ce rebond intervient après une perte de 29 000 postes en septembre (révisée à -32 000) et offre un signal rassurant pour un marché du travail fragilisé ces derniers mois. Cette publication prend une importance accrue en l’absence du rapport officiel du Bureau of Labor Statistics, suspendu en raison du blocage budgétaire à Washington.

L’ensemble des créations nettes d’emplois provient des grandes entreprises, qui ont embauché 76 000 personnes. En parallèle, les petites entreprises ont supprimé 34 000 postes. Les secteurs les plus dynamiques en octobre ont été le commerce, les transports et les services aux collectivités (+47 000), l’éducation et la santé (+26 000), ainsi que les services financiers (+11 000). En revanche, les services professionnels et administratifs (-15 000), les services divers (-13 000), l’information (-17 000) et l’industrie manufacturière (-3 000) ont tous enregistré des pertes d’emplois.

La croissance des salaires reste stable. Les rémunérations ont progressé de 4,5% sur un an pour les salariés restés en poste, un rythme inchangé par rapport à septembre. Pour ceux ayant changé d’emploi, la hausse atteint 6,7%, en légère augmentation. Selon ADP, la moyenne des créations mensuelles d’emplois privés reste modérée cette année, autour de 60 000, avec un net ralentissement depuis l’été. La Réserve fédérale continue de suivre attentivement ces indicateurs, privilégiant désormais la stabilité de l’emploi dans sa politique monétaire, comme l’a illustré sa décision récente d’abaisser son taux directeur à une fourchette de 3,75% à 4%.