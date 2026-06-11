Rebond technique à Wall Street, mais les inquiétudes s'accumulent

Les valeurs américaines devraient ouvrir sur un rebond technique jeudi après leur vif mouvement de repli des derniers jours, mais le redressement s'annonce limité face aux tensions qui persistent au Moyen-Orient et à la perspective de prochaines hausses de taux de la Réserve fédérale.

A environ 15 minutes de l'ouverture, les contrats à terme sur le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq progressent de 0,5% à 0,8%, laissant entrevoir un début de séance en territoire positif.



Les grands indices de Wall Street devraient se reprendre modestement alors que le S&P 500 et le Nasdaq 100 viennent d'accuser cinq replis au cours des six dernières séances.



L'annonce par l'Iran de la fermeture du détroit d'Ormuz suite à une nouvelle vague de bombardements de l'armée américaine entretient cependant le climat de nervosité, tout comme la publication jugée mitigée d'Oracle, le géant des logiciels d'entreprise.



Le groupe californien a fait état hier soir de solides performances trimestrielles, grâce à une accélération de ses activités dans le cloud, mais les investisseurs se focalisaient surtout sur la forte augmentation des coûts relatifs à ses centres de données.



Conséquence, le titre lâchait plus de 10% en cotation avant-Bourse.



Un accès d'exubérance, voire quelques signaux d'alerte



Grâce à l'engouement autour de l'IA, les places américaines se sont bien comportées récemment, avec notamment un gain de près de 11% en trois mois pour le Nasdaq, mais certains stratèges comment à pointer l'apparition de quelques signes d'exubérance sur les marché, voire l'apparition de signaux d'alerte (red flags).



"Les valorisations commencent à devenir hyper tendues sur plusieurs segments, le sentiment des investisseurs vire carrément à l'euphorie, et le retour en force des IPO et des augmentations de capital montre bien que tout le monde court après le risque", souligne Scott Chronert, le stratège vedette de Citi.



"Si d'autres voyants passent au rouge, il va falloir intégrer le fait que les prochains accès de faiblesse ne constitueront plus forcément de bons points d'achat", prévient-il.



Très suivi, l'indice mesurant la volatilité du S&P 500 - le VIX - s'est installé depuis quelques jours au-dessus du seuil critique des 20 points, témoignant d'un certain degré d'inconfort chez les investisseurs.



Des indicateurs toujours contrastés



Du côté des indicateurs, l'indice des prix à la production a augmenté nettement plus que prévu le mois dernier en signant une hausse de 1,1%, là où les analystes tablaient sur une augmentation de 0,7%, confirmant un regain de tensions inflationnistes qui pourrait conduire la Fed à relever ses taux dans les mois qui viennent.



Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont augmenté de 4 000 à 229 000 lors de la semaine au 6 juin, la statistique de la semaine précédente étant restée inchangée à 225 000, illustrant une tendance au refroidissement du marché du travail.



Sur le marché des changes, le dollar reste stable face à l'euro, à 1,1537, l'annonce d'une hausse des taux de la BCE il y a un peu moins d'une heure étant compensée par la perspective d'un prochain resserrement monétaire aux Etats-Unis.



Le rendements des obligations d'Etat américaines à 10 ans perd 1,4 point à moins de 4,53%, ce qui montre que le redressement attendu des actions s'accompagne également d'achats refuge sur les Treasuries.



Les cours du pétrole s'inscrivent en hausse sur le NYMEX, dans le sillage de l'annonce par Téhéran d'une nouvelle fermeture du Détroit d'Ormuz. Le contrat juillet sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne actuellement 0,2% à plus de 90,2 dollars.