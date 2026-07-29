Reckitt accélère la cadence au 2e trimestre, le titre monte

Reckitt a fait état mercredi d'une accélération de sa croissance organique au 2e trimestre, une nouvelle encourageante pour le groupe britannique de produits de grande consommation qui signait la 2e plus forte progression de l'indice FTSE 100 de la Bourse de Londres dans la foulée.

Sur son périmètre de base (core) qui exclut Mead Johnson Nutrition en cours de cession, le fabricant, entre autres, des préservatifs Durex, du désinfectant Lysol et du médicament contre les aigreurs d'estomac Gaviscon, a ainsi réalisé une progression de 4,2% de ses ventes à périmètre comparable sur les trois derniers mois, à comparer avec +1,3% au 1er trimestre.



Les analystes tablaient sur une progression de 3,7%, selon un consensus fourni par l'entreprise.



Bonne nouvelle d'après les professionnels, la croissance a été alimentée non seulement par une hausse des volumes (+2%) mais aussi par des augmentations de prix (+2,2%).



Objectifs 2026 confirmés



En tenant compte de Mead Johnson Nutrition, sa marge opérationnelle ajustée a reculé d'un point de pourcentage à 23,6% sur le 1er semestre, une performance qui dépasse toutefois les attentes du marché.



Pour l'ensemble de l'exercice, Reckitt table toujours sur une marge opérationnelle ajustée de 24,9% à 25,6% pour 2026, un objectif en-deçà du consensus établi à 26,1%.



"Mais l'entreprise avait déclaré viser un repli de deux points de pourcentage de sa marge au 1er semestre, une projection qui s'était révélée au final trop pessimiste", rappelle un opérateur.



La société anticipe également une hausse comprise entre 4% et 5% de son chiffre d'affaires comparable, contre un consensus de 3,7%.



L'action Reckitt, qui s'était jusqu'ici repliée de 14% depuis le début de l'année, soit l'une des plus mauvaises performances du secteur en Europe, en profitait pour rebondir de 4,4% mercredi en milieu de matinée.