Reckitt accélère la cadence au 2e trimestre, le titre monte
Reckitt a fait état mercredi d'une accélération de sa croissance organique au 2e trimestre, une nouvelle encourageante pour le groupe britannique de produits de grande consommation qui signait la 2e plus forte progression de l'indice FTSE 100 de la Bourse de Londres dans la foulée.
Sur son périmètre de base (core) qui exclut Mead Johnson Nutrition en cours de cession, le fabricant, entre autres, des préservatifs Durex, du désinfectant Lysol et du médicament contre les aigreurs d'estomac Gaviscon, a ainsi réalisé une progression de 4,2% de ses ventes à périmètre comparable sur les trois derniers mois, à comparer avec +1,3% au 1er trimestre.
Les analystes tablaient sur une progression de 3,7%, selon un consensus fourni par l'entreprise.
Bonne nouvelle d'après les professionnels, la croissance a été alimentée non seulement par une hausse des volumes (+2%) mais aussi par des augmentations de prix (+2,2%).
Objectifs 2026 confirmés
En tenant compte de Mead Johnson Nutrition, sa marge opérationnelle ajustée a reculé d'un point de pourcentage à 23,6% sur le 1er semestre, une performance qui dépasse toutefois les attentes du marché.
Pour l'ensemble de l'exercice, Reckitt table toujours sur une marge opérationnelle ajustée de 24,9% à 25,6% pour 2026, un objectif en-deçà du consensus établi à 26,1%.
"Mais l'entreprise avait déclaré viser un repli de deux points de pourcentage de sa marge au 1er semestre, une projection qui s'était révélée au final trop pessimiste", rappelle un opérateur.
La société anticipe également une hausse comprise entre 4% et 5% de son chiffre d'affaires comparable, contre un consensus de 3,7%.
L'action Reckitt, qui s'était jusqu'ici repliée de 14% depuis le début de l'année, soit l'une des plus mauvaises performances du secteur en Europe, en profitait pour rebondir de 4,4% mercredi en milieu de matinée.
Reckitt Benckiser Group PLC (Reckitt) est une entreprise internationale spécialisée dans les marques grand public, dont le siège social est situé au Royaume-Uni. Les segments d'activité de la société comprennent les marchés émergents clés, l'Europe clé, l'Amérique du Nord clé, les produits d'entretien essentiels et Mead Johnson Nutrition. Ses produits de santé grand public, parmi lesquels figurent Strepsils, Mucinex, Gaviscon et Nurofen, proposent des traitements en vente libre. Ses marques Lysol, Dettol et Harpic protègent contre la propagation des germes et favorisent l'adoption de bonnes habitudes d'hygiène. Ses produits d'entretien ménager comprennent Finish et Vanish, qui sont des solutions de nettoyage. Ses produits de bien-être intime comprennent Durex et Veet. Sa marque Strepsils est un médicament contre les maux de gorge. Gaviscon soulage les brûlures d’estomac et l’indigestion. Mead Johnson Nutrition (MJN) propose des solutions nutritionnelles pour nourrissons et enfants. Ses filiales comprennent notamment Mead Johnson Nutrition (Thailand) Ltd, Access VC Limited, Durex Limited, Reckitt Benckiser Healthcare Australia Pty Limited, et d’autres.
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.