Reckitt a fait état mercredi de chiffres d'activité supérieurs aux attentes au titre de son troisième trimestre, essentiellement à la faveur de ses solides performances dans les pays émergents, et plus particulièrement grâce à la Chine.
Le groupe britannique, connu pour ses marques de santé grand public comme Strepsils, Gaviscon ou Nurofena, a annoncé avoir réalisé des ventes à périmètre comparable en hausse de 7% sur la période allant de juillet à septembre, une performance au-dessus du consensus.
Son chiffre d'affaires net est ressorti à 3,61 milliards de livres, alors que le consensus visait 3,57 milliards de livres.
Dans un communiqué, le fabricant de produits de grande consommation souligne que son activité dans les pays émergents, qui représente désormais 42% de son chiffre d'affaires total, a signé une croissance de 15,5% à données comparables, à 1,08 milliard de livres, grâce notamment à un taux de croissance à deux chiffres dans toutes ses catégories en Chine, des nettoyants Dettol aux préservatifs Durex en passant par les lingettes Intima.
Le groupe a par ailleurs confirmé ses objectifs pour l'exercice 2025, anticipant toujours une croissance à données comparables entre 3% et 4% cette année, assortie d'une nouvelle progression de son bénéfice par action (BPA) ajusté.
Ces annonces étaient accueillies sans grand entrain à la Bourse de Londres, où l'action Reckitt reculait d'environ 0,3% mercredi matin dans un indice FTSE 100 en hausse de 0,7%.
Reckitt Benckiser Group plc est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de produits d'entretien ménager. Le groupe produit et vend également des produits d'hygiène corporelle et de santé, et des médicaments OTC. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits d'hygiène et d'entretien ménager (43,3%) : produits de nettoyage des toilettes et des salle de bains (marques Cillit Bang et Harpic ), désinfectants et nettoyants de surfaces (n° 1 mondial des nettoyants désinfectants ; marques Dettol, Lysol et Veja), désodorisants et anti-parasitaires (n° 2 mondial ; marques Air Wick, Mortein et SBP), produits de laves-vaisselles (n° 1 mondial ; sels décalcifiants, produits anti-corrosion, décapants, etc. ; marques Calgonit et Finish), détergents à lessive, assouplissants et aides au repassage (marques Vanish, Calgon et Woolite) ;
- médicaments OTC et produits de santé (41,5%) : produits antiseptiques (n° 1 mondial ; marque Dettol), produits OTC (marques Gaviscon, Mucinex, Strepsils, Clearasil, etc.), produits de bien-être intime (marques Durex, K-Y et Queen V), vitamines, minéraux et compléments alimentaires (marques Airborne, Move Free et Neuriva), analgésiques (marque Nurofen), et produits de soins de la personne (marque Veet) ;
- produit de nutrition (15,2%) : notamment produits de nutrition infantile (marques Enfamil, Enfagrow, Enfinitas et Nutramigen).
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume Uni (6,3%), Etats-Unis (29,5%) et autres (64,2%).
