Reckitt bat le consensus au 3ème trimestre grâce aux pays émergents

Reckitt a fait état mercredi de chiffres d'activité supérieurs aux attentes au titre de son troisième trimestre, essentiellement à la faveur de ses solides performances dans les pays émergents, et plus particulièrement grâce à la Chine.



Le groupe britannique, connu pour ses marques de santé grand public comme Strepsils, Gaviscon ou Nurofena, a annoncé avoir réalisé des ventes à périmètre comparable en hausse de 7% sur la période allant de juillet à septembre, une performance au-dessus du consensus.



Son chiffre d'affaires net est ressorti à 3,61 milliards de livres, alors que le consensus visait 3,57 milliards de livres.



Dans un communiqué, le fabricant de produits de grande consommation souligne que son activité dans les pays émergents, qui représente désormais 42% de son chiffre d'affaires total, a signé une croissance de 15,5% à données comparables, à 1,08 milliard de livres, grâce notamment à un taux de croissance à deux chiffres dans toutes ses catégories en Chine, des nettoyants Dettol aux préservatifs Durex en passant par les lingettes Intima.



Le groupe a par ailleurs confirmé ses objectifs pour l'exercice 2025, anticipant toujours une croissance à données comparables entre 3% et 4% cette année, assortie d'une nouvelle progression de son bénéfice par action (BPA) ajusté.



Ces annonces étaient accueillies sans grand entrain à la Bourse de Londres, où l'action Reckitt reculait d'environ 0,3% mercredi matin dans un indice FTSE 100 en hausse de 0,7%.