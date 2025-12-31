Reckitt Benckiser Group plc est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de produits d'entretien ménager. Le groupe produit et vend également des produits d'hygiène corporelle et de santé, et des médicaments OTC. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - produits d'hygiène et d'entretien ménager (43,3%) : produits de nettoyage des toilettes et des salle de bains (marques Cillit Bang et Harpic ), désinfectants et nettoyants de surfaces (n° 1 mondial des nettoyants désinfectants ; marques Dettol, Lysol et Veja), désodorisants et anti-parasitaires (n° 2 mondial ; marques Air Wick, Mortein et SBP), produits de laves-vaisselles (n° 1 mondial ; sels décalcifiants, produits anti-corrosion, décapants, etc. ; marques Calgonit et Finish), détergents à lessive, assouplissants et aides au repassage (marques Vanish, Calgon et Woolite) ; - médicaments OTC et produits de santé (41,5%) : produits antiseptiques (n° 1 mondial ; marque Dettol), produits OTC (marques Gaviscon, Mucinex, Strepsils, Clearasil, etc.), produits de bien-être intime (marques Durex, K-Y et Queen V), vitamines, minéraux et compléments alimentaires (marques Airborne, Move Free et Neuriva), analgésiques (marque Nurofen), et produits de soins de la personne (marque Veet) ; - produit de nutrition (15,2%) : notamment produits de nutrition infantile (marques Enfamil, Enfagrow, Enfinitas et Nutramigen). La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume Uni (6,3%), Etats-Unis (29,5%) et autres (64,2%).