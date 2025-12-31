Reckitt Benckiser a finalisé la cession de son activité Essential Home à Advent International le 31 décembre 2025.
Reckitt conserve une participation dans Essential Home via une participation de 30 % dans le véhicule d'acquisition d'Advent.
Reckitt prévoit de restituer le capital excédentaire issu de la cession aux actionnaires. Une circulaire et un avis d'assemblée générale détaillant le dividende spécial proposé d'environ 2,2 milliards de dollars US et la consolidation d'actions associée devraient être publiés aux alentours du 7 janvier 2026.
Ce rendement s'ajoute au programme de rachat d'actions en cours de Reckitt et à la politique de dividendes ordinaires.
Kris Licht, directeur général de Reckitt, a déclaré : " L'achèvement de la cession d'Essential Home constitue une avancée majeure dans notre stratégie, faisant de Reckitt une entreprise de santé et d'hygiène grand public de classe mondiale plus simple, plus efficace, centrée sur un portefeuille principal de Powerbrands à forte croissance et à forte marge. "
Kris Licht currently works at Reckitt Benckiser Group Plc, as Chief Executive Officer & Executive Director from 2023, Consumer Brands Association, as Director, and Global Self Care Federation, as Director. Mr. Licht also formerly worked at McKinsey & Co., Inc. (United Kingdom), as Partner. Mr. Licht received his graduate degree from The New School and undergraduate degree from the University of Aarhus.
Reckitt Benckiser Group plc est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de produits d'entretien ménager. Le groupe produit et vend également des produits d'hygiène corporelle et de santé, et des médicaments OTC. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits d'hygiène et d'entretien ménager (43,3%) : produits de nettoyage des toilettes et des salle de bains (marques Cillit Bang et Harpic ), désinfectants et nettoyants de surfaces (n° 1 mondial des nettoyants désinfectants ; marques Dettol, Lysol et Veja), désodorisants et anti-parasitaires (n° 2 mondial ; marques Air Wick, Mortein et SBP), produits de laves-vaisselles (n° 1 mondial ; sels décalcifiants, produits anti-corrosion, décapants, etc. ; marques Calgonit et Finish), détergents à lessive, assouplissants et aides au repassage (marques Vanish, Calgon et Woolite) ;
- médicaments OTC et produits de santé (41,5%) : produits antiseptiques (n° 1 mondial ; marque Dettol), produits OTC (marques Gaviscon, Mucinex, Strepsils, Clearasil, etc.), produits de bien-être intime (marques Durex, K-Y et Queen V), vitamines, minéraux et compléments alimentaires (marques Airborne, Move Free et Neuriva), analgésiques (marque Nurofen), et produits de soins de la personne (marque Veet) ;
- produit de nutrition (15,2%) : notamment produits de nutrition infantile (marques Enfamil, Enfagrow, Enfinitas et Nutramigen).
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume Uni (6,3%), Etats-Unis (29,5%) et autres (64,2%).
