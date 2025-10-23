Bank of America réitère sa recommandation 'achat' sur Reckitt Benckiser avec un objectif de cours rehaussé de 6000 à 6500 pence, en raison d'une croissance supérieure pour les activités coeur, d'une forte dynamique de volume et d'un TSR de plus de 15%.

'La croissance organique au troisième trimestre s'est établie à 7% (60 points de base au-dessus du consensus), et à 6,7% (135 points de base au-dessus du consensus) pour les activités coeur', note le broker dans sa note sur le groupe britannique de santé grand public.

BofA ajoute que les marchés émergents se sont révélés très impressionnants (+15,5% en organique, à la fois en prix et en volume), alors que les marchés développés sont ressortis sous les attentes, en particulier en ce qui concerne les prix.