Bank of America réitère sa recommandation 'achat' sur Reckitt Benckiser avec un objectif de cours rehaussé de 6000 à 6500 pence, en raison d'une croissance supérieure pour les activités coeur, d'une forte dynamique de volume et d'un TSR de plus de 15%.
'La croissance organique au troisième trimestre s'est établie à 7% (60 points de base au-dessus du consensus), et à 6,7% (135 points de base au-dessus du consensus) pour les activités coeur', note le broker dans sa note sur le groupe britannique de santé grand public.
BofA ajoute que les marchés émergents se sont révélés très impressionnants (+15,5% en organique, à la fois en prix et en volume), alors que les marchés développés sont ressortis sous les attentes, en particulier en ce qui concerne les prix.
Reckitt Benckiser Group plc est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de produits d'entretien ménager. Le groupe produit et vend également des produits d'hygiène corporelle et de santé, et des médicaments OTC. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits d'hygiène et d'entretien ménager (43,3%) : produits de nettoyage des toilettes et des salle de bains (marques Cillit Bang et Harpic ), désinfectants et nettoyants de surfaces (n° 1 mondial des nettoyants désinfectants ; marques Dettol, Lysol et Veja), désodorisants et anti-parasitaires (n° 2 mondial ; marques Air Wick, Mortein et SBP), produits de laves-vaisselles (n° 1 mondial ; sels décalcifiants, produits anti-corrosion, décapants, etc. ; marques Calgonit et Finish), détergents à lessive, assouplissants et aides au repassage (marques Vanish, Calgon et Woolite) ;
- médicaments OTC et produits de santé (41,5%) : produits antiseptiques (n° 1 mondial ; marque Dettol), produits OTC (marques Gaviscon, Mucinex, Strepsils, Clearasil, etc.), produits de bien-être intime (marques Durex, K-Y et Queen V), vitamines, minéraux et compléments alimentaires (marques Airborne, Move Free et Neuriva), analgésiques (marque Nurofen), et produits de soins de la personne (marque Veet) ;
- produit de nutrition (15,2%) : notamment produits de nutrition infantile (marques Enfamil, Enfagrow, Enfinitas et Nutramigen).
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume Uni (6,3%), Etats-Unis (29,5%) et autres (64,2%).
