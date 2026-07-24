Reckitt cède ses produits d'hygiène en Russie, le marché soulagé

Reckitt Benckiser a annoncé vendredi la cession de ses activités de produits d'hygiène en Russie à Arnest, un groupe industriel local, une opération qui était accueillie favorablement mais sans grand entrain à la Bourse de Londres.

Dans un bref communiqué, le fabricant britannique de produits de grande consommation indique que la finalisation de la vente de ce périmètre, qui a représenté autour de 1% de son chiffre d'affaires net l'an dernier, devrait intervenir dans le courant du 2e semestre.



Le groupe, qui détient notamment les marques Lysol, Air Wick et Calgon, ainsi que les pastilles Strepsils, précise qu'il conservera ses métiers en lien avec la santé grand public dans le pays.



Il explique que l'actif vendu est majoritairement constitué de liquidités (cash) qui étaient jusqu'ici restreintes en raison de la réglementation financière.



Un poids en moins sur les épaules



Avec le durcissement des sanctions internationales, l'activité de la branche d'hygiène s'est effondrée en Russie au cours du 1er trimestre. D'après les calculs de Reckitt, ce facteur a fait perdre 2 points de croissance à l'ensemble de sa division des marchés émergents sur la période.



Pour les analystes de RBC, cette vente constitue une purge nécessaire qui permet de retirer une épine du pied de Reckitt en se débarrassant d'un actif toxique qui créait de l'incertitude.



Le courtier canadien va même jusqu'à attribuer la chute de 5% du cours de Bourse de Reckitt le 22 avril dernier, jour de la publication des résultats du 1er trimestre, à cette mauvaise surprise.



Au niveau comptable, le groupe a prévu d'enregistrer une perte nette après impôts de 175 millions de livres dans ses résultats annuels 2026 afin d'acter la vente de sa filiale à un prix dérisoire et l'abandon de ses liquidités bloquées en Russie.



Sur le FTSE 100, ces nouvelles provoquaient une réaction limitée du cours de Reckitt, qui grignotait 0,1% dans les tout premiers échanges. Le titre perd plus de 20% depuis le début de l'année.