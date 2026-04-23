Le ministère de la Justice a indiqué, dans un communiqué, le classement immédiat en catégorie III des produits contenant du cannabis approuvés par la FDA, ainsi que de ceux encadrés par une licence d'Etat pour un usage médical. Parallèlement, une audience accélérée est prévue en juin afin d'examiner la possibilité d'un reclassement officiel du cannabis en catégorie I au niveau fédéral.
"Ensemble, ces mesures apportent une clarté immédiate et à long terme aux chercheurs, aux patients et aux prestataires de soins, tout en maintenant des contrôles fédéraux stricts contre le trafic illicite de drogues", a souligné le ministère de la Justice.
A la suite de cette annonce, les principaux acteurs du secteur ont nettement progressé dès l'ouverture de Wall Street. Parmi les sociétés qui en bénéficient figurent Tilray Brands, en hausse de près de 10%, Innovative Industrial Properties, qui gagne environ 3%, ainsi que High Tide, en progression de presque 8%.
Tilray Brands, Inc. est une société internationale de produits de consommation courante et de style de vie. La société opère à travers quatre segments : Les activités liées au cannabis, la distribution, les boissons alcoolisées et le bien-être. Les activités liées au cannabis, qui englobent la production, la distribution, la vente, la cofabrication et les services de conseil pour le cannabis médical et à usage adulte. Les activités liées aux boissons alcoolisées, qui englobent la production, la commercialisation et la vente de boissons alcoolisées. Les activités de distribution, qui englobent l'achat et la revente de produits pharmaceutiques aux clients. Les produits de bien-être, qui englobent les aliments à base de chanvre et les produits à base de cannabidiol (CBD). La société propose un portefeuille de marques et de produits destinés à un usage adulte et élargit son portefeuille pour inclure de nouveaux produits et formats de cannabis. Ses marques comprennent Good Supply, RIFF, Broken Coast, Solei, Canaca, HEXO, Redecan, Original Stash, Hop Valley, Revolver, Bake Sale, XMG, Mollo et d'autres.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.