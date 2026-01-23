Record d'utilisation des VLS pour JC Decaux en France en 2025
JC Decaux revendique près de 29 millions de locations au cours de l'année 2025 pour ses vélos en libre-service (VLS) en France, un nombre en croissance de 69% et atteignant ainsi un nouveau record absolu.
"À fin décembre 2025, plus de 233 400 abonnés longue durée ont été enregistrés, un chiffre en croissance de 21% par rapport à 2024, constituant là aussi une nouvelle performance", ajoute le groupe de communication en extérieur.
Les trajets effectués ont permis d'éviter, en 2025, environ 17 500 tonnes équivalent CO2 par rapport à l'utilisation d'autres modes de déplacements urbains, soit les émissions annuelles d'une ville française de plus de 2000 habitants.
JCDecaux opère près de 11 000 VLS en France, répartis sur plus de 1100 stations dans 41 villes. Depuis le lancement du premier système à Lyon en 2005, ses vélos ont enregistré près de 610 millions de locations en France.
JCDECAUX SE est le n° 1 mondial de la communication extérieure. Le CA par type de supports se répartit comme suit :
- mobilier urbain (50,8% ; n° 1 mondial) : vente d'espaces publicitaires dans les centres commerciaux et sur du mobilier urbain (abribus, sanitaires publics automatiques, kiosques à journaux, panneaux de signalisation, etc. ; 629 737 faces publicitaires commercialisées à fin 2024), et vente, location et entretien de mobilier urbain. Par ailleurs, le groupe est le n° 1 mondial du vélo en libre-service ;
- moyens et terminaux de transport (35,3% ; n° 1 mondial) : vente d'espaces publicitaires dans 157 aéroports, sur et dans les bus, les métros, les trains, les tramways, les gares et les terminaux de transit. A fin 2024, le groupe commercialise 340 848 faces publicitaires ;
- panneaux d'affichage grand format traditionnel et lumineux (13,9% ; n° 1 européen) : 121 226 faces publicitaires vendues.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (17,7%), Royaume Uni (11%), Europe (29,4%), Asie Pacifique (21,1%), Amérique du Nord (7,7%) et autres (13,1%).
