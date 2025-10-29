Séché Environnement annonce un chiffre d'affaires contributif de 277,3 millions d'euros au titre du 3e trimestre 2025, marquant un recul de 3,2% en données publiées et de 2,9% à change constant par rapport à la même période de 2024.
Selon lui, ce trimestre 'confirme les principales tendances apparues en début d'exercice avec le maintien d'un solide niveau d'activité, en France comme à l'international, sur les marchés résilients de la gestion de la dangerosité et des services à l'environnement'.
'L'activité du trimestre reste toutefois pénalisée par le recul des activités d'économie circulaire en France et en Espagne. La période se compare de plus à la base élevée du 3e trimestre 2024', poursuit le groupe de services aux collectivités.
Ces éléments permettent à Séché Environnement de confirmer son objectif de l'ordre de 1180 MEUR au titre de l'exercice en cours. Pour les prochains mois, il anticipe la poursuite des tendances affichées au cours de la période récente.
Séché Environnement SA figure parmi les principaux acteurs français de la valorisation et du traitement de tous les types de déchets, qu'ils soient d'origine industrielle ou issus des collectivités territoriales. Premier opérateur indépendant en France, Séché Environnement SA s'affirme comme le spécialiste des déchets techniques. Ses outils et ses savoir-faire lui permettent d'offrir à sa clientèle d'industriels et de collectivités, des solutions à haute valeur ajoutée, ciblant les problématiques de l'économie circulaire et les exigences de développement durable, telles que :
- les valorisations matières ou énergétique des déchets dangereux et non dangereux ;
- tous types de traitement pour les déchets solides, liquides, gazeux ;
- le stockage des résidus ultimes de déchets dangereux ou non dangereux ;
- les éco-services de dépollution, de déconstruction, de désamiantage et de réhabilitation.
