Recul de 3% du CA contributif au troisième trimestre pour Séché

Séché Environnement annonce un chiffre d'affaires contributif de 277,3 millions d'euros au titre du 3e trimestre 2025, marquant un recul de 3,2% en données publiées et de 2,9% à change constant par rapport à la même période de 2024.



Selon lui, ce trimestre 'confirme les principales tendances apparues en début d'exercice avec le maintien d'un solide niveau d'activité, en France comme à l'international, sur les marchés résilients de la gestion de la dangerosité et des services à l'environnement'.



'L'activité du trimestre reste toutefois pénalisée par le recul des activités d'économie circulaire en France et en Espagne. La période se compare de plus à la base élevée du 3e trimestre 2024', poursuit le groupe de services aux collectivités.



Ces éléments permettent à Séché Environnement de confirmer son objectif de l'ordre de 1180 MEUR au titre de l'exercice en cours. Pour les prochains mois, il anticipe la poursuite des tendances affichées au cours de la période récente.