Recul des bénéfices annuels pour Fountaine Pajot
Fountaine Pajot publie un résultat net part du groupe de 29,9 millions d'euros au titre de son exercice 2024-25 (clos fin août), contre 33,5 MEUR précédemment, ainsi qu'un excédent brut d'exploitation en recul de 15% à 51 MEUR, impacté par la baisse des volumes.
Publié le 23/12/2025 à 07:27
"Ces performances témoignent de la capacité du groupe à préserver un niveau de rentabilité élevé et à protéger ses marges dans un environnement de marché moins porteur", juge-t-il, revendiquant "la robustesse de son modèle économique et sa capacité d'adaptation".
Dans un environnement de marché offrant une visibilité limitée, Fountaine Pajot anticipe pour son exercice 2025-26 "une année de transition" au cours de laquelle il a choisi d'anticiper et d'investir afin d'aborder dans les meilleures conditions la phase de reprise du marché.