Recul des inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis
Les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage aux Etats-Unis ont atteint 214 000 lors de la semaine du 20 décembre, à comparer avec un chiffre de 224 000 la semaine précédente, selon le Département du Travail.
Publié le 24/12/2025 à 14:42 - Modifié le 24/12/2025 à 14:43
Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est en revanche accru de 38 000 à 1,923 million lors de la semaine du 13 décembre (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles).
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com - All rights reserved.