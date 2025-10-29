Caterpillar dévoile un BPA ajusté (hors coûts de restructuration) de 4,95 dollars au troisième trimestre 2025, en baisse de près de 4% en comparaison annuelle, mais tout de même supérieur à l'estimation moyenne des analystes.
Le constructeur d'équipements de chantier a vu sa marge opérationnelle ajustée reculer de 2,5 point à 17,5%, pour des revenus en hausse de 10% à 17,6 milliards de dollars, tirée par les volumes de ventes d'équipement aux utilisateurs finaux.
'Les solides performances de notre équipe ont généré de solides résultats ce trimestre, grâce à une demande résiliente et à une exécution ciblée sur nos trois principaux segments', commente son CEO Joe Creed.
'La discipline continue de notre équipe dans un environnement dynamique, combinée à un carnet de commandes croissant, nous positionne pour un élan soutenu et une croissance rentable à long terme', poursuit-il.
Au troisième trimestre 2025, les flux de trésorerie d'exploitation de Caterpillar se sont élevés à 3,7 milliards de dollars, et la société a déployé 0,7 milliard de dollars pour les dividendes ainsi que 0,4 milliard de dollars de trésorerie pour des rachats d'actions.
Caterpillar Inc. est le 1er producteur mondial de matériels de construction et d'exploitation minière, de moteurs diesel et à gaz naturel, et de turbines à gaz industrielles. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente d'engins et de moteurs (94,7%) : engins de terrassement et de construction (pelleteuses, élévateurs, bulldozers, etc.), tracteurs agricoles et forestiers, moteurs et turbines (destinés aux poids lourds, aux bateaux, aux machines industrielles et aux centrales électriques), systèmes de trains de roulement, circuits et composants hydrauliques, etc. ;
- prestations de services financiers (5,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Amérique du Nord (53,1%), Europe-Afrique-Moyen-Orient (19%), Asie-Pacifique (17,6%) et Amérique latine (10,3%).
