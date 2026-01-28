Recul sensible du CA trimestriel pour Exel Industries
Exel Industries indique avoir réalisé un chiffre d'affaires de 133,7 millions d'euros au premier trimestre de son exercice 2025-26, en recul de 17,5% à données publiées et de 15,5% à périmètre et taux de change constants.
Dans le détail, le groupe a enregistré ses plus fortes baisses de CA en organique dans ses activités de pulvérisation agricole (-19,3%) et d'arrachage de betteraves (-28,9%), devant les loisirs (-8,2%) et l'industrie (-9,5%).
"Exel Industries réalise un 1er trimestre en baisse, dans un environnement agricole particulièrement difficile, avec des marchés européens encore prudents et un recul de nos activités les plus cycliques", reconnait son directeur général Daniel Tragus.
"Cependant, nos carnets de commandes montrent des premiers signes d'amélioration dans la pulvérisation agricole et restent solides dans le jardin et l'industrie", souligne-t-il néanmoins.
Dans ce contexte économique "offrant peu de visibilité", la direction affirme maintenir son cap, à savoir l'optimisation de la structure de coûts et la réduction de la dette nette de l'entreprise.
EXEL Industries est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de pulvérisateurs destinés aux marchés agricole, industriel (transport, métallurgie, industries du plastique et du bois) et au grand public. Le CA par marché se répartit comme suit :
- protection des végétaux (56,1% ; n° 1 mondial). Les produits pulvérisés sont des médicaplantes (herbicides, insecticides, fongicides, engrais, etc.) ;
- protection des matériaux (29,4% ; n° 3 mondial). Le groupe propose des matériels d'application de peintures et de produits épais pour l'industrie (pompes, pistolets manuels ou automatiques, etc.) ainsi que des équipements d'élimination des poussières (notamment en mines et en carrières) ;
- loisirs (14,5%). Le groupe propose des solutions efficientes au service des jardiniers amateurs et professionnels, ainsi qu'aux fabricants de bateaux de plaisance haut de gamme.
A fin septembre 2025, EXEL Industries dispose de 24 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (19,3%), Europe (47,8%), Etats-Unis-Canada-Amérique latine (18,8%), Asie (7,7%), Afrique et Océanie (6,4%).