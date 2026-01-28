Recul sensible du CA trimestriel pour Exel Industries

Exel Industries indique avoir réalisé un chiffre d'affaires de 133,7 millions d'euros au premier trimestre de son exercice 2025-26, en recul de 17,5% à données publiées et de 15,5% à périmètre et taux de change constants.

Dans le détail, le groupe a enregistré ses plus fortes baisses de CA en organique dans ses activités de pulvérisation agricole (-19,3%) et d'arrachage de betteraves (-28,9%), devant les loisirs (-8,2%) et l'industrie (-9,5%).



"Exel Industries réalise un 1er trimestre en baisse, dans un environnement agricole particulièrement difficile, avec des marchés européens encore prudents et un recul de nos activités les plus cycliques", reconnait son directeur général Daniel Tragus.



"Cependant, nos carnets de commandes montrent des premiers signes d'amélioration dans la pulvérisation agricole et restent solides dans le jardin et l'industrie", souligne-t-il néanmoins.



Dans ce contexte économique "offrant peu de visibilité", la direction affirme maintenir son cap, à savoir l'optimisation de la structure de coûts et la réduction de la dette nette de l'entreprise.