Exail a toujours le vent en poupe sur le marché, après un nouveau contrat. Lufthansa décolle grâce à Morgan Stanley, pendant que plusieurs dégradations de recommandations pèsent sur Vovlo, Bachem et Evonik.

Actions en hausse :



Exail Technologies (+8%) explose après l'annonce de deux nouvelles commandes pour son drone de surface DriX H-9, dont l'une émane d'une marine de premier plan et l'autre du SHOM. Cette dynamique commerciale, qui s'ajoute à un récent contrat majeur sur les drones K-STER, renforce la visibilité du groupe et soutient nettement le titre en séance.



Uniper (+7%) bondit après le lancement du processus de cession de son activité hélium. Cette opération, exigée par la Commission européenne dans le cadre du plan de sauvetage public, est perçue comme une étape supplémentaire de recentrage et de simplification du groupe.



Asker Healthcare Group (+6%) progresse après l'annonce de l'acquisition de deux sociétés allemandes de fournitures médicales. Cette opération renforce la présence du groupe sur le marché des soins à domicile en Allemagne et devrait contribuer positivement à la marge EBITA, un signal favorable salué par le marché.



Italgas (+5%) progresse après l'annonce du placement par Snam d'une obligation verte convertible en actions Italgas. Le caractère échangeable de l'opération renforce l'attrait du titre, le marché anticipant une demande accrue sur l'action sous-jacente.



Thyssenkrupp (+5%) se hisse à la hausse après des informations évoquant une cession progressive de sa division acier TKSE à Jindal Steel International. Ce scénario de vente échelonnée offrirait davantage de flexibilité au groupe pour gérer les passifs de retraite et accélérer son recentrage stratégique, un signal jugé constructif par le marché.



Adecco Group (+4%) réagit bien en séance après la confirmation de la recommandation "acheter" par Goldman Sachs, malgré une légère réduction de l'objectif de cours de 43 à 42,50 CHF. Le maintien d'une opinion positive l'emporte sur l'ajustement marginal de valorisation.



Lufthansa (+3%) s'inscrit en hausse après la double revalorisation de Morgan Stanley, qui passe de "sous-pondérer" à "surpondérer" et relève fortement son objectif de cours. La banque met en avant l'amélioration attendue de l'EBITDA, la baisse de l'endettement et un dividende jugé soutenable, des éléments bien accueillis par le marché.



Actions en baisse :



Redcare Pharmacy (-8%) chute après des chiffres de chiffre d'affaires jugés en deçà des attentes au quatrième trimestre. Le ralentissement des ventes de médicaments sans ordonnance, pourtant en pleine saison grippale, l'emporte sur la forte progression des e-ordonnances, incitant le marché à sanctionner le titre en pré-ouverture.



Kering (-4%) et les autres acteurs de la consommation cyclique cèdent du terrain dans une séance dominée par le repli des marchés européen. Le titre Kering ne profite pas du relèvement de l'objectif de cours de RBC à 340 EUR, le mouvement de marché l'emportant sur le soutien de l'analyste.



Kingspan Group (-3%) flanche après l'abandon du projet d'introduction en Bourse de sa filiale ADVNSYS. Si le groupe met en avant la volonté de maximiser la valeur à long terme en conservant 100% de cette activité liée aux data centers, le marché sanctionne la disparition d'un catalyseur de court terme attendu par les investisseurs.



Norwegian Air Shuttle (-3%) perd du terrain après l'annonce d'un recul du trafic passagers en décembre, marqué par une baisse du nombre de voyageurs et du coefficient d'occupation. Ce signal opérationnel négatif est renforcé par l'abaissement de recommandation de Danske Bank à "conserver".



Volvo Cars (-2%) glisse malgré une progression des ventes en décembre, portée par la dynamique des modèles électriques et hybrides rechargeables. Le titre pâtit toutefois de l'initiation de couverture de Citigroup à la vente, avec un objectif de cours fixé à 25 couronnes.



Bachem Holding (-2%) s'effrite après la révision en baisse de l'objectif de cours de Barclays, ramené de 75 à 60 CHF, malgré une recommandation maintenue à "pondération de marché".



Evonik Industries (-2%) recule après le changement de ton de Berenberg, qui passe de "neutre" à "vendre". La banque abaisse nettement son objectif de cours de 14,60 à 11,60 EUR, un signal défavorable qui pèse sur le titre en séance.