Pour l'ensemble du groupe, les revenus ont progressé de 18,3% sur un an pour s'établir à 848 millions d'euros, portés par un rebond des ventes hors ordonnance en Allemagne et la dynamique continue des médicaments sur ordonnance outre-Rhin et en Suisse.
Dans le détail, le chiffre d'affaires hors ordonnance a augmenté de 10,2%, à 533 millions d'euros, tandis que celui du segment sur ordonnance a bondi de 35%, à 315 millions d'euros. Parallèlement, sur les trois premiers mois de l'année, le nombre de clients actifs est passé de 13,1 à 14,2 millions d'unités.
Pour Jefferies, les ventes sur ordonnance en Allemagne ont prolongé la tendance positive observée au second semestre 2025 et affichent une croissance de 55% sur un an, nettement au-dessus du rythme prévu pour l'exercice 2026 (+33%). La hausse hors ordonnance de 10% est jugée globalement conforme à la dynamique de la fin d'année 2025 et se situe dans le haut de la fourchette de croissance attendue pour 2026 (8 à 10%).
Les analystes de la banque d'investissement américaine estiment qu'il s'agit globalement d'un début d'année encourageant, surtout compte tenu du sentiment autour de Redcare Pharmacy depuis la publication de ses perspectives mi-mars.
Jefferies reste à l'achat du titre de la principale pharmacie en ligne européenne, avec un objectif de cours de 150 euros, soit un potentiel de hausse ambitieux de 320%.
Redcare Pharmacy NV est une société basée aux Pays-Bas qui vend au détail des produits pharmaceutiques en ligne. La société se concentre sur les médicaments en vente libre (OTC), ainsi que sur les produits de beauté et de soins personnels (BPC) liés à la pharmacie. La société est active en Belgique, en Espagne, en Italie, en France, en Autriche, aux Pays-Bas et en Allemagne.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.