Redcare Pharmacy sanctionné après son chiffre d'affaires trimestriel préliminaire

Redcare Pharmacy (-8,15%, à 65,67euros) trébuche lourdement à Francfort après la publication de son chiffre d'affaires préliminaire pour le quatrième trimestre 2025 et l'exercice complet.

Pourtant, sur les quatre derniers mois de l'année, les revenus de la pharmacie en ligne leader en Europe se sont élevés à 794 millions d'euros, faisant ressortir une croissance de 18% sur un an. Malgré cette hausse impressionnante, il s'agit d'une poursuite du ralentissement observé depuis le début de l'année. Au premier trimestre les ventes du groupe s'étaient appréciées de 28%, puis de 26,4% au deuxième trimestre et de 25% au troisième trimestre.

Sur l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires a progressé de 24%, à 2,9 milliards d'euros.



Au niveau du Segment Rx (sur ordonnance), en Allemagne, les ventes de médicaments ont bondi de 98% sur l'année, atteignant les 503 millions d'euros, avec une hausse de 60%, à 155 millions d'euros, pour le quatrième trimestre. Sur l'ensemble de la zone DACH (Allemagne, Autriche, Suisse), le revenu annuel est de 1 milliard d'euros en 2025.



En ce qui concerne le Segment Non-RX (sans ordonnance), les ventes ont augmenté de 15% sur l'année, à 1,9 milliard d'euros, mais avec une demande plus modérée sur la période d'octobre à décembre (+9% seulement).



Olaf Heinrich, président-directeur général de Redcare Pharmacy, a indiqué : "nous avons réalisé une performance solide en 2025. Bien que nous ayons observé une demande plus faible sur le segment hors ordonnance dans certains marchés au T4, nous sommes ravis de voir l'extension de notre position de leader sur l'e-ordonnance en Allemagne. C'est le résultat de nos investissements constants dans l'expérience client, ce qui confirme notre stratégie".



Baader Europe toujours très optimiste sur la société



Pour les analystes de Baader Europe, les données préliminaires sur le chiffre d'affaires annuel frôlent les objectifs et les attentes du consensus. Ils sont solides malgré un écart de -2% par rapport aux attentes de Baader Europe et de -1% par rapport au consensus.



Toutefois, les analystes ne s'inquiètent pas et estiment que le groupe est en bonne voie pour gagner des parts de marché significatives dans la pharmacie en ligne en Europe, et plus particulièrement en Allemagne.



Baader Europe en a profité pour confirmer sa recommandation à Acheter sur le titre, avec un objectif de cours de 175 euros, ce qui fait apparaître un potentiel de hausse de 144,76% par rapport au cours de clôture de mardi.



Redcare Pharmacy devrait dévoiler ses résultats annuels définitifs, ainsi que ses objectifs pour 2026 le 4 mars prochain.