Reddit a déposé mercredi une plainte contre Perplexity et trois autres sociétés devant un tribunal fédéral de New York, les accusant d’avoir illégalement contourné ses mesures de protection pour extraire massivement des données issues de sa plateforme. Selon le réseau social, ces contenus ont servi à entraîner le moteur de recherche de la start-up, propulsé par intelligence artificielle, sans autorisation ni compensation.

Dans sa plainte, Reddit dénonce un "vol de données à grande échelle", évoquant une stratégie délibérée pour accéder à des informations pourtant restreintes. La société estime que Perplexity avait un besoin critique de ces contenus pour améliorer la pertinence de son système de réponses automatisées, basé sur l’analyse de discussions et d’échanges humains. Le directeur juridique de Reddit, Ben Lee, évoque une "économie de blanchiment de données à l’échelle industrielle", alimentée par la concurrence entre acteurs de l’IA pour l’accès aux contenus de qualité.

Cette action en justice s’inscrit dans un contexte plus large de tensions entre détenteurs de contenus en ligne et entreprises d’intelligence artificielle. Reddit avait déjà engagé une procédure similaire en juin contre la start-up Anthropic. Plusieurs médias et éditeurs accusent également des modèles d’IA d’avoir été entraînés sur leurs contenus protégés par le droit d’auteur, sans compensation.

Perplexity a réagi en affirmant que ses méthodes reposaient sur des principes de responsabilité et d’exactitude, et qu’elle ne "tolérera pas les menaces contre l’ouverture et l’intérêt public". La start-up, en pleine expansion, est perçue comme l’un des concurrents les plus sérieux de Alphabet dans le domaine des moteurs de recherche augmentés par l’IA.