Reddit a publié des résultats trimestriels supérieurs aux prévisions, avec un chiffre d’affaires en hausse de 68% à 585 millions de dollars et un bénéfice net de 163 millions, soit 80 cents par action, bien au-dessus des 51 cents anticipés. La performance a également été portée par un revenu moyen par utilisateur de 5,04 dollars, contre 4,82 dollars attendus. Suite à la publication, le titre Reddit progresse de plus de 3% après la fermeture de Wall Street.

Dans sa région clé, Reddit n’a enregistré qu’une hausse de 7% des utilisateurs quotidiens connectés (DAUq), contre 12% au trimestre précédent, atteignant 23,1 millions. À l’échelle mondiale, la progression reste plus dynamique : +14% pour les DAUq à 50,2 millions, et +24% pour les utilisateurs non connectés. L’audience totale quotidienne a grimpé de 19% à 116 millions, dépassant les attentes du marché. Reddit conserve une forte dépendance au trafic en provenance de Google (Alphabet), une exposition que les nouvelles fonctionnalités d’IA générative du moteur de recherche pourraient fragiliser.

Les revenus publicitaires ont largement soutenu les résultats, avec 480 millions de dollars générés aux États-Unis et 105 millions à l’international. La catégorie "Autres revenus", notamment liée à la vente de données, a progressé de 7% à 36 millions. Pour le quatrième trimestre, Reddit anticipe entre 655 et 665 millions de dollars de chiffre d’affaires, au-dessus du consensus, et un résultat opérationnel ajusté de 275 à 285 millions.