La flamboyante introduction en bourse de Reddit a toujours été un sujet d'attention pour notre équipe d'analystes.

Voir par exemple nos précédents commentaires de résultats Reddit surfe sur la vague et Reddit : le contexte autour de l'IPO, respectivement publiés dans ces mêmes colonnes en août 2025 et en février 2024.

L'essor de l'intelligence artificielle justifie-t-il toujours une valeur d'entreprise de 30 milliards de dollars pour la vénérable plate-forme de communautés en ligne ? À ce sujet, on le voit, le marché oscille entre enthousiasme débordant et attentes plus mesurées, comme en témoignait hier la chute du titre après-séance malgré des résultats semestriels autrement très positifs.

La moitié de la population nord-américaine utilise Reddit chaque semaine, dont 50 millions d'Américains de manière quotidienne. Depuis deux ans, la popularité de la plateforme croît à l'étranger, si bien qu’en agrégat la base d'utilisateurs quotidiens dépasse désormais 130 millions.

Mais ce nombre reste une fraction du public d'utilisateurs de TikTok ou Instagram, chacun avec plus d'un milliard d'utilisateurs quotidiens, sans même parler du temps d'engagement moyen, incomparablement plus bas chez Reddit que sur l'ensemble des autres plates-formes de réseaux sociaux.

Cela dit, la force nouvellement découverte de Reddit est d'alimenter les moteurs d'intelligence artificielle de données produites par des humains, donc à haute valeur ajoutée, a fortiori dans un monde noyé sous les contenus truqués. C'est cette manne que la plateforme a entrepris d'exploiter.

Toujours avec succès manifestement, puisque le revenu moyen par utilisateur augmente de 4,5 à 6,2 dollars entre le second trimestre de cette année et le second trimestre de l'année précédente. Le chiffre d'affaires, lui, augmente de 0,9 à presque 1,5 milliard de dollars, tandis que le profit d'exploitation est multiplié par sept, et le bénéfice par action par quatre, de 0,6 à 2,3 dollars sur une base diluée.

Traditionnel sujet contentieux avec les entreprises technologiques américaines - quoique un notable effort de rationalisation ait été entrepris dans le secteur après des excès franchement délirants - les rémunérations en stock-options sont gardées sous contrôle : en l'état, elles restent stables d'une année sur l'autre malgré la progression notable de l'activité.

À cet égard, les analystes projettent 5 dollars de bénéfice par action en 2026, et 6,5 dollars en 2027. Ce consensus semble raisonnable, sinon inhabituellement conservateur. La capacité de Reddit à monétiser davantage sa base d'utilisateurs semble donc sujette à relative caution parmi la communauté financière.

Les optimistes feront remarquer que cela a toujours été le cas, ce qui n'a pas empêché la plateforme de septupler son revenu par utilisateur entre 2021 et 2025, en même temps qu’elle quadruplait son chiffre d'affaires sur cette même période, en plus d'afficher depuis l'an passé des comptes d'exploitation solidement dans le vert.

Par ailleurs, si la croissance du chiffre d'affaires devrait certes légèrement décélérer au troisième trimestre 2026, passant de 61% à 48% d'une année sur l'autre, elle n'en demeure pas moins spectaculaire, a fortiori pour une plateforme aussi mature.

Ceci n'empêchera pas les plus sceptiques de souligner qu'à plus de trente-cinq fois le profit attendu cette année, des attentes élevées restent dans le cours ; et que l'activité de Reddit demeure toujours dangereusement exposée aux caprices des moteurs de recherche.