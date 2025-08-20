Au sud, rien de nouveau pour le premier opérateur de téléphonie mobile sur le continent africain.

Son chiffre d’affaires et son profit d’exploitation sont stables, tandis que son endettement, qui diminue encore sensiblement, ne représente qu’une fraction du niveau que supporterait normalement un opérateur occidental ou asiatique.

Il est vrai que MTN ne dispose pas d’un accès aussi complet ni profond aux marchés de capitaux. Par ailleurs, les grands prêteurs internationaux sont réticents face au risque de change et de gouvernance, bien réels chez un groupe qui réalise toujours un tiers de son chiffre d’affaires au Nigeria, et un quart sur son marché domestique sud-africain.

Cette difficulté structurelle impacte d’ailleurs très directement ses comptes. En 2024, des effets de change défavorables lui coûtaient plus d’un milliard de dollars, tandis que l’addition était encore plus salée en 2023. A chaque fois, c’est presque la moitié du profit d’exploitation qui s’envolait de la sorte.

MTN est l’un des rares opérateurs telecom au monde - voire possiblement le seul - à ne pas être valorisé par rapport à son dividende, mais plutôt pour ses perspectives de croissance sur le continent africain. Perspectives qui, du reste, continuent de se faire attendre puisque ses résultats stagnent péniblement depuis dix ans.

Ceci n’empêche pas la valorisation de revenir sur ses plus-hauts, avec une valeur d’entreprise - retranchée des baux d’exploitation - qui revient osciller aux alentours d’un multiple de vingt-cinq fois le cash-flow libre. Voir à ce sujet MTN Group Limited : Restructuration complétée, stabilité préservée.

Les deux premiers actionnaires du groupe - le fonds souverain sud-africain et JP Morgan, qui en début d’année contrôlaient un tiers du capital à eux deux - ont d’ailleurs cédé des titres ces derniers mois.