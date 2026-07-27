Regain d'optimisme en Europe

Les principales places financières européennes ont poursuivi sur leur lancée de vendredi et ont terminé la séance dans le vert, portées principalement par l'accalmie des tensions au Moyen-Orient, alors que le reste de la semaine sera très chargé au niveau de la macro et micro-économie.

A Paris, après avoir progressé de 0,88% vendredi dernier, le CAC 40 s'est adjugé 0,40%, à 8 406,06 points. A Francfort, le DAX 40 s'est apprécié de 1,20%, et le FTSE 100 à Londres a progressé de 0,42%.



Dans l'ensemble, les marchés ont été portés par la relative accalmie au Moyen-Orient, où une deuxième nuit consécutive sans frappes américaines en Iran a été constatée. Certains estiment qu'il s'agit d'un signal laissant la possibilité de négociations entre Téhéran et Washington.



Ces informations ont été confirmées par Axios en fin de séance. Selon le média américain, Donald Trump a décidé de suspendre les frappes afin de donner une chance aux négociations. Mais, en cas d'échec de la diplomatie, une reprise des attaques devraient avoir lieu, toujours selon le président des Etats-Unis.



Du côté des matières premières, le prix du baril de pétrole en profite pour reculer. A New York, le WTI recule de 1,67%, à 83,16 USD, et à Londres, le Brent de la mer du Nord cède 1,97%, à 90,02 USD.



Outre les marchés actions, celui des obligations profite également de cette accalmie comme en témoigne la baisse du rendement de l'emprunt d'Etat français à 10 ans qui perd 1,36%, à 3,915%. Aux Etats-Unis, même chose avec un rendement qui recule de 0,81%, à 4,641%.

Sur le marché des devises, au moment de la clôture en Europe, l'euro était en baisse face au billet vert (-0,17%) et s'échangeait contre 1,1375 USD.



Une semaine chargée au niveau des statistiques et des banques centrales



Les investisseurs ont déjà pris connaissance de l'amélioration supérieure aux attentes de l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne. Au mois de juillet, il est passé de 85,7 (chiffre révisé à la hausse de 85,6) à 86,6 points, contre des attentes à seulement 86,1 points.

En parallèle, aux Etats-Unis, les commandes de biens durables ont été particulièrement décevantes en juin avec une progression de seulement 0,3%, loin des attentes qui étaient à +2,5%.



Toujours au niveau des statistiques, les investisseurs surveilleront jeudi des données préliminaires sur la croissance du PIB dans plusieurs pays européens, dans la zone euro et aux Etats-Unis, l'inflation en Allemagne ou encore l'indice des prix PCE américain de juin. Vendredi, il y aura l'inflation française et européenne et l'indice de confiance des consommateurs américains calculé par l'Université du Michigan pour juillet.



Mais, le principal rendez-vous aura lieu mercredi soir, après la clôture des marchés européens, lorsque la Réserve fédérale rendra son verdict sur sa politique monétaire. Selon le FedWatch Tool de CME Group, une grande majorité des intervenants (66,3%) mise sur un statu quo, tandis que 33,7% pensent qu'un relèvement des taux aura lieu. La Banque d'Angleterre rendra également sa décision sur ses taux jeudi dans la journée, puis ce sera au tour de celle du Japon dévoilera sa décision vendredi matin.



Une avalanche de publications de sociétés programmée cette semaine



Un gros programme pour les entreprises cette semaine avec notamment près d'un tiers des entreprises du Stoxx Europe 600 qui se plieront à l'exercice des publications trimestrielles et/ou semestrielles. Parmi les poids lourds de cet indice, il y aura Air Liquide, LVMH, UBS, Hermès, Schneider Electric, ou encore Sanofi.



En attendant, les investisseurs ont déjà réagi aux trimestriels d'AstraZeneca (+1,72%). Le laboratoire a dévoilé une hausse de son résultat net et de son chiffre d'affaires, mais a aussi annoncé un recul de son résultat opérationnel publié sous l'effet d'une forte hausse des investissements en R&D et commerciaux. Les objectifs ont été confirmés.



Au niveau des sociétés dont l'évolution dépend en partie de celle des cours de l'or noir, le rouge a nettement dominé avec la baisse du prix du pétrole. TotalEnergies a ainsi reculé de 2%, de même que Eni qui a perdu 2,44%. A l'inverse, les compagnies aériennes, qui consacrent une grosse partie de leur budget au kérosène, ont salué la baisse du prix de l'or noir, à l'image d'Air France-KLM qui a repris 1,32%.



Thales a profité d'un relèvement de recommandation de Deutsche Bank pour gagner 2,96%. Les analystes sont passés de conserver à acheter, en relevant leur objectif de cours de 283 à 296 euros.