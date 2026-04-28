Regain d'optimisme sur Apple à deux jours des résultats

Apple enregistre l'une des meilleures performances de l'indice Dow Jones mardi à la Bourse de New York, profitant de l'optimisme du marché à deux jours de la publication de ses résultats trimestriels. Un peu plus d'une heure après l'ouverture, le titre de la firme à la pomme gagne 1,1% à 270,6 dollars alors que le Dow se replie de 0,1%.

Apple enregistre l'une des meilleures performances de l'indice Dow Jones mardi à la Bourse de New York, profitant de l'optimisme du marché à deux jours de la publication de ses résultats trimestriels. Un peu plus d'une heure après l'ouverture, le titre de la firme à la pomme gagne 1,1% à 270,6 dollars alors que le Dow se replie de 0,1%.



Le géant technologique américain publiera ses comptes pour la période janvier-mars, deuxième trimestre de son exercice décalé, jeudi soir après la clôture de Wall Street.



Dans une note publiée dans la matinée, les analystes d'UBS disent s'attendre à ce que le groupe de Tim Cook fasse mieux que prévu sur le trimestre grâce à la solidité des ventes de l'iPhone, mais aussi à ce qu'il dévoile de solides prévisions pour le trimestre en cours et à ce qu'il relève ses objectifs annuels.



"La hausse des prix des mémoires, combinée à la capacité d'Apple à sécuriser des volumes d'approvisionnement suffisants, favorise selon nous des gains de parts de marché pour la gamme iPhone, au détriment de l'écosystème Android dans son ensemble", explique la banque suisse.



Le MacBook et l'IA en relais de croissance



"Par ailleurs, la demande solide pour l'offre Mac - en partie soutenue par le succès initial de la ligne "Neo" proposée à des prix plus accessibles, ainsi que par l'usage croissant du "Mac mini" qui permet de faire tourner des agents d'IA comme OpenClaw - devrait générer un potentiel de hausse supplémentaire par rapport à nos prévisions actuelles", ajoute l'établissement helvétique.



UBS dit officiellement attendre pour le trimestre clos fin mars un chiffre d'affaires de 109 milliards de dollars, à comparer avec un consensus établi à 109,3 milliards, dont des ventes de 56,2 milliards de dollars pour le seul iPhone (consensus à 56,5 milliards).



Ses analystes estiment que le smartphone d'Apple, bien positionné, devrait continuer de remporter des parts de marché. Ils relèvent en conséquence leur objectif de cours de 280 à 287 dollars, tout en maintenant leur opinion "neutre" sur le titre.



En Bourse, le titre Apple a sous-performé depuis le début de l'année, affichant une évolution globalement stable alors que le S&P 500 a progressé de plus de 4% en 2026.



Le précédent record du cours de Bourse d'Apple, à 288,6 dollars, remonte à début décembre.