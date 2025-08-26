Regeneron : succès d'un essai de phase 3 pour le cemdisiran

Regeneron indique que les critères d'évaluation principaux et secondaires clés ont été atteints dans l'essai de phase 3 NIMBLE évaluant la monothérapie expérimentale du cemdisiran chez les adultes atteints de myasthénie grave généralisée.



'Le cemdisiran, administré par voie sous-cutanée tous les trois mois, a montré une amélioration de 2,3 points ajustée au placebo du score total des activités de la vie quotidienne de la myasthénie grave (MG-ADL)', précise le groupe de santé.



Les résultats détaillés de l'essai NIMBLE seront présentés lors d'une prochaine réunion médicale. La soumission réglementaire aux Etats-Unis pour le cemdisiran est prévue pour le premier trimestre 2026, dans l'attente de discussions avec la FDA.