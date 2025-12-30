Regroupement d'actions finalisé chez Lucibel

Lucibel annonce la finalisation de l'opération de regroupement de ses actions par échange de 1 action nouvelle contre 150 anciennes. Le nombre d'actions ordinaires composant le capital, et admises sur Euronext Growth Paris, est donc ramené de 33 371 123 à 222 474.

Les actions anciennes (code ISIN FR0011884378) ont ainsi été radiées après la clôture le 18 décembre et remplacées par les actions nouvelles (FR0014013HG9) livrées le 22 décembre, le code mnémonique (ALUCI) restant inchangé.



Les actions nouvelles qui n'ont pu être attribuées individuellement sont vendues sur le marché par les intermédiaires financiers, qui tiendront le produit de la vente à disposition de leurs clients actionnaires dans un délai de 30 jours à compter du 17 décembre.



Société française spécialisée dans les technologies de la lumière scénographique et cosmétique, Lucibel conçoit, développe et fabrique des applications et dispositifs lumineux à destination des mondes du luxe, de l'art et du beau.