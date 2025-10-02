Scor annonce le remboursement de 63,6 millions d'euros d'obligations subordonnées à durée indéterminée à taux fixe réinitialisable émises le 1er octobre 2014 et restant en circulation, conformément aux modalités figurant dans le prospectus en date du 29 septembre 2014.

Le remboursement anticipé des obligations a fait l'objet d'une autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de régulation. Conformément aux modalités, l'ensemble des obligations ainsi remboursées seront annulées par le réassureur.