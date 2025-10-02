Scor annonce le remboursement de 63,6 millions d'euros d'obligations subordonnées à durée indéterminée à taux fixe réinitialisable émises le 1er octobre 2014 et restant en circulation, conformément aux modalités figurant dans le prospectus en date du 29 septembre 2014.
Le remboursement anticipé des obligations a fait l'objet d'une autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de régulation. Conformément aux modalités, l'ensemble des obligations ainsi remboursées seront annulées par le réassureur.
Scor SE est le 1er réassureur français. Les primes émises brutes par activité se répartissent comme suit :
- réassurance vie et santé (50,8%) ;
- réassurance non vie (49,2%) : réassurances dommages (couverture des dommages aux biens industriels et commerciaux, aux véhicules, aux navires, aux marchandises stockées ou transportées, couverture des pertes causées par des incendies, et couverture de responsabilité civile) et de spécialités (couverture des risques dans les domaines de l'agriculture, de l'aviation, de la construction et de crédit-caution).
La répartition géographique des primes émises est la suivante : France (12,6%), Europe (45,9%), Extrême Orient (23,8%), Amérique du Nord (6,5%), Amérique du Sud (2,2%), Afrique (0,7%) et autres (8,3%).
