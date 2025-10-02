Scor SE est le 1er réassureur français. Les primes émises brutes par activité se répartissent comme suit : - réassurance vie et santé (50,8%) ; - réassurance non vie (49,2%) : réassurances dommages (couverture des dommages aux biens industriels et commerciaux, aux véhicules, aux navires, aux marchandises stockées ou transportées, couverture des pertes causées par des incendies, et couverture de responsabilité civile) et de spécialités (couverture des risques dans les domaines de l'agriculture, de l'aviation, de la construction et de crédit-caution). La répartition géographique des primes émises est la suivante : France (12,6%), Europe (45,9%), Extrême Orient (23,8%), Amérique du Nord (6,5%), Amérique du Sud (2,2%), Afrique (0,7%) et autres (8,3%).