Casino, Guichard-Perrachon SA figure parmi les 1ers groupes français de distribution alimentaire. Le CA par activité se répartit comme suit : - activité de distribution (86,4%) : détention, à fin 2024, de 7 447 magasins de proximité notamment sous les enseignes Casino, Spar et Vival (5 541), Franprix (1 054), Monoprix (625) et Naturalia (222) ; - activité de commerce électronique (12,2% ; Cdiscount) ; - autres (1,4%). La répartition géographique du CA est la suivante : France (99,4%), Amérique latine (0,1%) et autres (0,5%).