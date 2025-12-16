Casino annonce avoir procédé, le 15 décembre, à un remboursement de 30 millions d'euros de la dette sécurisée portée par sa filiale Quatrim, dont 29,3 MEUR de capital et 0,7 MEUR d'intérêts courus portant sur le capital remboursé.
Le groupe de distribution précise qu'après cette opération, le montant nominal des obligations sécurisées Quatrim est ainsi réduit à 169,1 MEUR et les intérêts PIK accumulés entre le 6 avril et le 5 octobre 2025, à 1,7 MEUR.
Remboursement d'obligations sécurisées Quadrim (Casino)
Publié le 16/12/2025 à 10:29
