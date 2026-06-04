Rémy Cointreau à la fête après sa publication annuelle

Rémy Cointreau se distingue à la première place des meilleures performances du SBF 120 avec un gain de 13,92%, à 42,72 euros, peu après l'ouverture. Le groupe a dévoilé, sans surprise, des résultats annuels en baisse, mais certains analystes estiment qu'ils sont globalement un peu meilleurs que prévu.

Sur l'exercice 2025-2026, le chiffre d'affaires, qui était déjà connu, s'est élevé à 935,3 millions d'euros, en baisse de 5% en publié et en légère progression de 0,2% en organique. Ce repli en données publiées est en partie lié à un effet de change défavorable de 5,2%, notamment sur le dollar américain et le renminbi chinois.



De son côté, le résultat opérationnel courant s'est dégradé de 23,5%, ou de 11,5% à périmètre et change constants, à 165,4 millions d'euros. Le groupe précise que cette nette baisse reflète principalement la réduction de la marge brute en raison de la comptabilisation de droits de douane additionnels, ainsi que l'évolution défavorable du mix-prix et des coûts de production. Cette baisse a toutefois été partiellement compensée par un contrôle maîtrisé des coûts de structure selon le communiqué. La marge opérationnelle courante s'est quant à elle affaissée de 4,4 points, à 17,7% en publié. A 78,7 millions d'euros, le bénéfice net part du groupe affiche une contraction de 35,1% en publié et de 21,1% en organique.



L'avis des analystes



Pour Jefferies et Oddo BHF, l'Ebit organique, qui s'est installé à 165,4 millions d'euros est supérieur à leurs attentes qui étaient respectivement de 164,8 et 163 millions d'euros.



En ce qui concerne les perspectives, pour 2026-2027, Rémy Cointreau vise "un retour à une croissance organique durable du chiffre d'affaires, avec une amélioration progressive de la dynamique au cours de l'exercice". La société anticipe également une légère amélioration organique de la marge opérationnelle courante. Cette prévision repose sur une estimation du résultat opérationnel courant intégrant un impact des droits de douane de 20 millions d'euros environ, contre 15 millions d'euros en 2025-2026. Enfin, face à un environnement volatil, l'effet défavorable des devises sur le chiffre d'affaires devrait s'élever entre 15 à 20 millions d'euros, et de 5 à 8 millions d'euros sur le résultat opérationnel courant.



Selon Jefferies, ces prévisions "sont raisonnables, bien que le côté vendeur (sell-side) soit un peu en retard sur l'impact des taux de change". Les analystes ajoutent que l'estimation de l'Ebit pour 2026-2027 de 167,9 millions d'euros, pourrait s'ajuster vers leur niveau à 160,3 millions d'euros, principalement en raison des taux de change. Jefferies confirme son avis à l'achat, avec un objectif de cours de 48 euros.



De son côté, Oddo BHF regrette que les perspectives de moyen terme soient partagées en novembre prochain, confirmant leurs craintes au niveau du manque de visibilité. Le broker souligne que le ton du président-directeur général se veut rassurant en notant une amélioration de la tendance pour les marques aux Etats-Unis, un gain de parts de marché pour Rémy Martin en Chine, et le redressement progressif du Travel Retail dont l'ambition est de doubler au cours des trois prochaines années. Oddo BHF reste à neutre et vise 43 euros.



Enfin, TP Icap Midcap estime que les résultats sont globalement en ligne avec les attentes de la société, "confirmant une année de transition correspondant à un point bas de cycle, encore marqué par une diffusion limitée de la reprise et une pression persistante sur la profitabilité". Les analystes ajoutent que malgré des ventes contraires persistants, les premiers signaux opérationnels confirment une inflexion sur les volumes, mais la reprise reste à ce stade largement technique. Leur avis est à conserver, avec une cible de cours de 41 euros.