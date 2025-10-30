Rémy Cointreau indique abaisser ses objectifs pour son exercice 2025-26, anticipant désormais une croissance organique de son chiffre d'affaires entre stable et 'low-single-digit' (au lieu d'une croissance de 'mid-single-digit' précédemment).
De même, le groupe de cognac prévoit maintenant un recul organique de son résultat opérationnel courant (ROC) entre 'low double-digit' et 'mid-teens' (au lieu d'un déclin de 'mid-single-digit' comme attendu précédemment).
Sur son 1er semestre 2025-26, Rémy Cointreau a réalisé un chiffre d'affaires de 489,6 millions d'euros, en baisse de 8,3% au total, incluant un effet défavorable des devises de -4,1% et une contraction en organique de 4,2%.
Il fait part de performances contrastées au plan géographique, avec une croissance de 12,8% dans les Amériques, mais des reculs de 14,8% dans la région APAC (Asie Pacifique) et de 9,2% dans la région EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique).
Rémy Cointreau figure parmi les principaux producteurs et distributeurs mondiaux de cognacs, de spiritueux et de liqueurs. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- cognacs (62,1%) : marque Rémy Martin et LOUIS XIII ;
- liqueurs et spiritueux (35,8%) : liqueurs (Cointreau), rhums (Mount Gay), brandy (Saint Rémy et Metaxa), single malt whiskies (Bruichladdich, Port Charlotte, Octomore, Westland et Domaine des Hautes Glaces).
Le solde du CA (2,1%) concerne une activité de distribution de produits de marques partenaires.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (2%), Europe-Moyen Orient-Afrique (21%), Asie-Pacifique (40,1%) et Amériques (36,9%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.