Sur la période, les revenus de Rémy Cointreau se sont élevés à 223,2 millions d'euros, en hausse de 1,3% en organique, ou de 1,1% en données publiées. Cette performance a été soutenue par une progression des ventes de Cognac de 7,7% en organique, grâce à une forte hausse observée dans la région Asie-Pacifique. Pour l'activité Liqueurs et Spiritueux, un repli de 6,6% a été observé en organique. Cette division a souffert d'un effet de phasage défavorable aux Etats-Unis.
Au niveau régional, le principal moteur a été la zone APAC grâce à la vigueur de l'Asie hors Chine. Dans la région Amériques, la solide croissance enregistrée aux Etats-Unis a permis de compenser en partie des effets de déstockage au Canada.
Le groupe a confirmé l'ensemble de ses ambitions sur l'exercice en cours. En ce qui concerne le chiffre d'affaires, une organique durable est anticipée avec une accélération progressive au fil des trimestres. Une légère amélioration organique est attendue pour la marge opérationnelle courante.
Rémy Cointreau figure parmi les principaux producteurs et distributeurs mondiaux de cognacs, de spiritueux et de liqueurs. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- cognacs (61,3%) : marque Rémy Martin et LOUIS XIII ;
- liqueurs et spiritueux (37%) : liqueurs (Cointreau), rhums (Mount Gay), brandy (Saint Rémy et Metaxa), single malt whiskies (Bruichladdich, Port Charlotte, Octomore, Westland et Domaine des Hautes Glaces).
Le solde du CA (1,7%) concerne une activité de distribution de produits de marques partenaires.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (2,2%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (21,1%), Amériques (38,6%) et Asie-Pacifique (38,1%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.