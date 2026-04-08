Rémy Cointreau dévoile son plan RC Forward et sa nouvelle organisation

Dans un environnement économique et géopolitique complexe, Rémy Cointreau a présenté un plan de transformation ambitieux : RC Forward. "Ce plan marque une évolution décisive, tournée vers la reconquête de ses marchés et la maximisation du potentiel de ses marques", indique le groupe familial de liqueurs et spiritueux. En outre, la société a dévoilé la composition d'une nouvelle organisation.

Pour atteindre cet objectif, Rémy Cointreau activera cinq leviers stratégiques :



- renforcer l'efficacité du réseau de distribution : affiner les stratégies d'accès au marché afin d'en amplifier la portée et de capter les opportunités de croissance encore inexploitées.



- accroître la création de valeur grâce à un Revenue Growth Management renforcé : affiner l'approche produit, prix, formats et promotions afin d'optimiser la génération de valeur sur l'ensemble des canaux



- maximiser l'impact des investissements A&P : mieux allouer les ressources entre les marques, optimiser le mix média et concentrer chaque investissement là où il génère le plus de désirabilité et de valeur



- optimiser les achats : structurer une approche globale des dépenses, directes et indirectes, pour dégager des marges de manoeuvre supplémentaires au service de la croissance



- simplifier pour accélérer l'exécution : faire évoluer l'organisation, clarifier les responsabilités, fluidifier les prises de décision, renforcer la culture de la performance et libérer l'énergie des équipes



Le groupe partagera le 4 juin prochain, à l'occasion de la publication de ses résultats annuels, les premières avancées de ce plan de transformation ainsi que le niveau d'ambition en matière de création de valeur à horizon de trois ans.



La valeur générée viendra compléter la vision stratégique et renforcer les objectifs à moyen terme qui seront communiqués en novembre 2026, lors de la publication des résultats du premier semestre.



Dans ce contexte, Rémy Cointreau annonce également une évolution de son organisation. Le Groupe met en place un comité de pilotage au sein du comité exécutif, composé de cinq directions rattachées au directeur général :



- Luca Marotta est nommé directeur général adjoint du groupe tout en conservant les directions financières, IT et juridique



- Ian McLernon est nommé directeur des marchés groupe et assure la supervision de l'ensemble des régions incluant une nouvelle zone marchés émergents, créée afin de renforcer le développement de ces marchés à fort potentiel



- Mélanie Bulourde et Clarisse Petit assurent les fonctions respectives de directrice opérations & RSE groupe et directrice ressources humaines Groupe



- un directeur des marques sera nommé ultérieurement. Dans l'intervalle, Franck Marilly assurera la responsabilité de cette direction



Le comité exécutif est par ailleurs élargi avec la création de deux nouvelles directions : une direction Prestige supervisant les marques Louis XIII, Telmont et Maison Psyché et un Chief Transformation Officer (CTO) pour la durée du plan de transformation.



Le comité exécutif est ainsi composé du comité de pilotage et de huit directions :



- Amaury Vinclet est nommé directeur général de Rémy Martin



- Elisabeth Tona conserve la direction générale de la division Liqueurs et Spiritueux



- Douglas Taylor est directeur général de la division Whisky et GinLudovic du Plessis prend la direction du pôle Prestige et intègre le comité exécutif



- Christophe de Pous a été récemment nommé directeur général de l'Amérique du Nord



- Sophie Phe conserve la direction générale de la Chine



- Carina Alfonso Martin conserve la direction de la communication et des affaires publiques Groupe



- Célia d'Everlange conserve la direction de la communication financière et est nommée Chief Transformation Officer . Elle intègre le comité exécutif pour la durée du plan de transformation



Enfin, deux fonctions transverses, rattachées au directeur général groupe, sont créées afin de favoriser l'innovation et d'améliorer certaines pratiques :



- Douglas Taylor prend la responsabilité du pilotage de l'Innovation Lab. Ce laboratoire jouera un rôle majeur en termes d'exploration et d'analyses de tendances de consommation et de nouvelles opportunités de croissance, dans une logique purement orientée "client final"



- Sophie Phe assume la responsabilité de l'Executive Lab, dédiée notamment à accélérer la rapidité d'exécution et la mise en oeuvre de certains projets de transformation des activités du groupe.