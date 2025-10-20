Rémy Cointreau finalise un placement privé Schuldschein de 200 MEUR

Rémy Cointreau annonce la réalisation de son premier placement privé Schuldschein pour un montant total de 200 MEUR, réparti en deux tranches de 3 et 5 ans, avec une maturité moyenne d'environ 4 ans. La majorité des titres porte un taux variable indexé sur l'Euribor à 6 mois, le solde à taux fixe.



Prévu initialement à 150 MEUR, le placement a été sursouscrit par des investisseurs français et internationaux, traduisant leur confiance dans la solidité financière du groupe.



Cette opération s'inscrit dans la stratégie de gestion active du financement de Rémy Cointreau, visant à renforcer sa flexibilité financière et à diversifier ses sources de financement. Les fonds nets seront affectés aux besoins généraux du groupe.