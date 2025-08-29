Rémy Cointreau : mise à jour des prévisions pour 2025-26

Rémy Cointreau fait part d'une mise à jour de ses hypothèses pour l'exercice 2025-26, à la suite de l'accord conclu entre les États-Unis et l'UE instaurant, à compter du 1er août, des droits de douane de 15% (contre les 30% initialement envisagés).



Il réaffirme son objectif d'une croissance organique annuelle du chiffre d'affaires à un pourcentage 'mid-single-digit' (dans le milieu de la plage à un chiffre), principalement portée par un fort rebond 'technique' des ventes aux Etats-Unis.



Toutefois, l'impact net global estimé des droits de douane sur le résultat opérationnel courant (ROC) est abaissé, de 45 à 30 millions d'euros, en incluant des plans d'actions pour atténuer leurs effets négatifs et une hausse d'investissements.



En conséquence, le groupe de spiritueux anticipe désormais une baisse organique du ROC à 'mid-single digit' en 2025-26, contre une baisse à 'mid-to-high single digit' (dans le milieu ou le haut de la plage à un chiffre) précédemment.