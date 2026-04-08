Rémy Cointreau monte, le nouveau plan stratégique bien accueilli en Bourse

Rémy Cointreau a dévoilé mercredi un plan stratégique piloté par son nouveau directeur général, Franck Marilly, destiné à reconquérir ses marchés et à redynamiser ses marques alors que le groupe de spiritueux fait face à un environnement économique et géopolitique complexe.

Le plan de transformation, baptisé RC Forward, prévoit que le propriétaire des cognacs Rémy Martin et Louis XIII passe "à l'offensive" en se démarquant davantage au sein de son secteur et en devenant moins dépendant des cycles macroéconomiques.



"Notre ambition est claire : améliorer durablement la rentabilité afin de dégager des ressources additionnelles à réinvestir dans la croissance", explique Franck Marilly, cité dans un communiqué.



Rémy explique qu'il compte activer cinq leviers stratégiques, à savoir renforcer l'efficacité du réseau de distribution, affiner son approche en matière de produits, de prix, de formats et de promotions, maximiser l'impact de ses investissements, optimiser ses achats et enfin simplifier son organisation afin d'accélérer l'exécution.



Il compte ainsi faire évoluer sa gouvernance afin de gagner en efficacité et en agilité, avec la mise en place d'un comité de pilotage au sein du comité exécutif qui sera composé de cinq directions rattachées au directeur général, alors que son équipe de direction se composait jusqu'ici de 10 personnes.



"Cela va permettre d'insuffler une approche plus pragmatique en vue d'équilibrer montée en gamme et accessibilité des produits, de générer des réductions de coûts pour financer les réinvestissements, et une refonte de l'organisation pour accélérer la prise de décision", se félicitent les analystes de Jefferies.



"A mesure que cette reprise va se concrétiser, nous devrions assister à une revalorisation de l'action", commente le broker américain, qui affiche une recommandation d'achat avec un objectif de cours de 50 euros.



Pas d'objectifs financiers chiffrés dans l'immédiat



D'autres professionnels déplorent, eux, l'absence d'objectifs précis pour les années à venir.



"A ce stade, RC Forward s'apparente à un plan de transformation essentiellement qualitatif, sans objectifs financiers chiffrés immédiats", réagit de son côté Sarah Thirion, chez TP ICAP Midcap.



Le groupe a prévu de communiquer le 4 juin prochain, à l'occasion de la publication de ses résultats annuels, les premières avancées de ce plan de transformation, ainsi que ses ambitions en matière de création de valeur à horizon de trois ans, avant une mise à jour de ses objectifs à moyen terme en novembre 2026, lors de la publication des résultats du premier semestre.



Dans sa note, Sarah Thirion reconnaît que le plan envoie un signal stratégique positif, en répondant aux attentes du marché en matière de discipline opérationnelle, de pilotage de la valeur et de lisibilité.



"Pour autant, la crédibilité de RC Forward reposera rapidement sur la capacité d'exécution, et surtout sur la traduction tangible de ces

leviers en amélioration mesurable de la croissance organique et des marges à partir de l'exercice 2026, éléments clés que nous attendons pour réévaluer la trajectoire du groupe", prévient Sarah Thirion.



TP ICAP Midcap affiche une recommandation "conserver" sur le titre, assortie d'un objectif de cours de 37 euros.



Ce plan semblait pour l'instant convaincre les investisseurs puisque à 15h15 le titre Rémy grimpait de 6,5% à 29,8 euros, surperformant un indice SBF 120 lui-même en hausse de 4,8%.



Ces gains portent à 8,5% la progression du titre depuis le début de l'année, contre une hausse d'environ 2% pour le SBF 120.