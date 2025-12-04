Rémy Cointreau pénalisé par une dégradation de broker

Rémy Cointreau perd 2% et essuie ainsi l'une des plus fortes baisses du SBF 120, pénalisé par une dégradation de recommandation chez UBS de "neutre" à "vente" avec un objectif de cours abaissé de 53 à 33 euros, sur le titre du groupe de cognac.



"Le pivot stratégique visant à privilégier la croissance des chiffres d'affaires plutôt que la marge brute est audacieux, mais pourrait entraîner un ralentissement de la dynamique des bénéfices et une baisse de l'action à court terme", prévient le broker.