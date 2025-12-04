Rémy Cointreau perd 2% et essuie ainsi l'une des plus fortes baisses du SBF 120, pénalisé par une dégradation de recommandation chez UBS de "neutre" à "vente" avec un objectif de cours abaissé de 53 à 33 euros, sur le titre du groupe de cognac.
"Le pivot stratégique visant à privilégier la croissance des chiffres d'affaires plutôt que la marge brute est audacieux, mais pourrait entraîner un ralentissement de la dynamique des bénéfices et une baisse de l'action à court terme", prévient le broker.
Rémy Cointreau figure parmi les principaux producteurs et distributeurs mondiaux de cognacs, de spiritueux et de liqueurs. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- cognacs (62,1%) : marque Rémy Martin et LOUIS XIII ;
- liqueurs et spiritueux (35,8%) : liqueurs (Cointreau), rhums (Mount Gay), brandy (Saint Rémy et Metaxa), single malt whiskies (Bruichladdich, Port Charlotte, Octomore, Westland et Domaine des Hautes Glaces).
Le solde du CA (2,1%) concerne une activité de distribution de produits de marques partenaires.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (2%), Europe-Moyen Orient-Afrique (21%), Asie-Pacifique (40,1%) et Amériques (36,9%).
