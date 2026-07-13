Rémy Cointreau soutenu par DB malgré une prudence persistante
Rémy Cointreau surperforme la tendance générale à la Bourse de Paris lundi matin, à la faveur d'un relèvement d'objectif de cours des analystes de Deutsche Bank, qui continuent cependant de faire preuve de prudence sur le titre du groupe français de spiritueux.
A une quinzaine de jours de la publication du chiffre d'affaires du premier trimestre 2026-27, la banque allemande indique relever sa cible sur la valeur de 33 à 38 EUR, anticipant une croissance organique positive de 0,4% sur la période avril-juin, la vigueur attendue du cognac (+0,4%) l'emportant sur le repli de 1,1% envisagé pour l'activité de liqueurs et spiritueux.
DB déclare par ailleurs s'attendre à ce que la société réaffirme son objectif d'un retour à une croissance organique de son chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'exercice 2026/2027, mais aussi celui d'une légère amélioration organique de la marge opérationnelle courante (MOC).
Un avis qui reste prudent malgré tout
L'établissement germanique précise cependant s'attendre à une progression du résultat opérationnel de seulement 3,2% sur l'exercice, là où le consensus se montre plus optimiste avec une croissance attendue à 6%.
Deutsche Bank renouvelle ainsi son conseil vendeur sur l'action. Son nouvel objectif de cours, de 38 EUR, fait d'ailleurs apparaître un potentiel de baisse de plus de 12% par rapport au cours actuel.
Sur le marché parisien, le titre était globalement stable au bout d'une heure de transactions, après avoir progressé de 0,3% dans les premiers échanges, à comparer avec un repli de 0,3% pour l'indice SBF 120. Le titre prend désormais 18,7% cette année.
Rémy Cointreau a prévu de publier son chiffre d'affaires trimestriel le 29 juillet.
Rémy Cointreau figure parmi les principaux producteurs et distributeurs mondiaux de cognacs, de spiritueux et de liqueurs. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- cognacs (61,3%) : marque Rémy Martin et LOUIS XIII ;
- liqueurs et spiritueux (37%) : liqueurs (Cointreau), rhums (Mount Gay), brandy (Saint Rémy et Metaxa), single malt whiskies (Bruichladdich, Port Charlotte, Octomore, Westland et Domaine des Hautes Glaces).
Le solde du CA (1,7%) concerne une activité de distribution de produits de marques partenaires.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (2,2%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (21,1%), Amériques (38,6%) et Asie-Pacifique (38,1%).
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Investisseur
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.