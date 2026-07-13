Rémy Cointreau soutenu par DB malgré une prudence persistante

Rémy Cointreau surperforme la tendance générale à la Bourse de Paris lundi matin, à la faveur d'un relèvement d'objectif de cours des analystes de Deutsche Bank, qui continuent cependant de faire preuve de prudence sur le titre du groupe français de spiritueux.

A une quinzaine de jours de la publication du chiffre d'affaires du premier trimestre 2026-27, la banque allemande indique relever sa cible sur la valeur de 33 à 38 EUR, anticipant une croissance organique positive de 0,4% sur la période avril-juin, la vigueur attendue du cognac (+0,4%) l'emportant sur le repli de 1,1% envisagé pour l'activité de liqueurs et spiritueux.



DB déclare par ailleurs s'attendre à ce que la société réaffirme son objectif d'un retour à une croissance organique de son chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'exercice 2026/2027, mais aussi celui d'une légère amélioration organique de la marge opérationnelle courante (MOC).



Un avis qui reste prudent malgré tout



L'établissement germanique précise cependant s'attendre à une progression du résultat opérationnel de seulement 3,2% sur l'exercice, là où le consensus se montre plus optimiste avec une croissance attendue à 6%.



Deutsche Bank renouvelle ainsi son conseil vendeur sur l'action. Son nouvel objectif de cours, de 38 EUR, fait d'ailleurs apparaître un potentiel de baisse de plus de 12% par rapport au cours actuel.



Sur le marché parisien, le titre était globalement stable au bout d'une heure de transactions, après avoir progressé de 0,3% dans les premiers échanges, à comparer avec un repli de 0,3% pour l'indice SBF 120. Le titre prend désormais 18,7% cette année.



Rémy Cointreau a prévu de publier son chiffre d'affaires trimestriel le 29 juillet.