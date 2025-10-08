Remy Cointreau : UBS abaisse son objectif de cours

UBS maintient son conseil neutre sur le titre et abaisse son objectif de cours à 53 E (contre 56 E). L'analyste souligne que les ventes restent faibles aux États-Unis et en Chine.



'Nous prévoyons des ventes organiques au deuxième trimestre de -7,9 % (contre -6 %), avec un léger risque de baisse sur les segments Cognac et Liqueurs & Spiritueux' indique UBS dans son étude du jour.



'Pour l'année 2025-26, Rémy Cointreau anticipe un retour à la croissance organique du Chiffre d'Affaires (mid-single-digit), principalement portée par un fort rebond ' technique ' des ventes aux Etats-Unis ' avait indiqué la direction du groupe.