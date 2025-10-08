UBS maintient son conseil neutre sur le titre et abaisse son objectif de cours à 53 E (contre 56 E). L'analyste souligne que les ventes restent faibles aux États-Unis et en Chine.
'Nous prévoyons des ventes organiques au deuxième trimestre de -7,9 % (contre -6 %), avec un léger risque de baisse sur les segments Cognac et Liqueurs & Spiritueux' indique UBS dans son étude du jour.
'Pour l'année 2025-26, Rémy Cointreau anticipe un retour à la croissance organique du Chiffre d'Affaires (mid-single-digit), principalement portée par un fort rebond ' technique ' des ventes aux Etats-Unis ' avait indiqué la direction du groupe.
Rémy Cointreau figure parmi les principaux producteurs et distributeurs mondiaux de cognacs, de spiritueux et de liqueurs. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- cognacs (62,1%) : marque Rémy Martin et LOUIS XIII ;
- liqueurs et spiritueux (35,8%) : liqueurs (Cointreau), rhums (Mount Gay), brandy (Saint Rémy et Metaxa), single malt whiskies (Bruichladdich, Port Charlotte, Octomore, Westland et Domaine des Hautes Glaces).
Le solde du CA (2,1%) concerne une activité de distribution de produits de marques partenaires.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (2%), Europe-Moyen Orient-Afrique (21%), Asie-Pacifique (40,1%) et Amériques (36,9%).
