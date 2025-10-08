Remy Cointreau : UBS abaisse son objectif de cours

UBS maintient son conseil neutre sur le titre et abaisse son objectif de cours à 53 E (contre 56 E). L'analyste souligne que les ventes restent faibles aux États-Unis et en Chine. 'Nous prévoyons des ventes organiques au deuxième trimestre de -7,9 % (contre -6 %), avec un léger risque de baisse sur les segments Cognac et Liqueurs & Spiritueux' indique UBS dans son étude du jour.



Au cours actuel, le titre présente un PER 2025 d'environ 23 fois et un rendement de près de 3%.