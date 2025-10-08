Remy Cointreau : UBS abaisse son objectif de cours
Publié le 08/10/2025 à 17:07
Au cours actuel, le titre présente un PER 2025 d'environ 23 fois et un rendement de près de 3%.
|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|Varia. 5j.
|Varia. 1 janv.
|46,96 EUR
|+0,69 %
|+1,34 %
|-19,59 %
|17:07
|Remy Cointreau : UBS abaisse son objectif de cours
|10:27
|REMY COINTREAU : UBS abaisse son objectif de cours
Publié le 08/10/2025 à 17:07
|Remy Cointreau : UBS abaisse son objectif de cours
|17:07
|REMY COINTREAU : UBS abaisse son objectif de cours
|10:27
|Avis d'analystes du jour : objectifs réduits sur BNP et Sanofi, du soutien pour Rémy Cointreau, Amrize et Nanobiotix
|08:32
|Quand est-ce qu'on gagne des sous avec l'IA ?
|07:48
|Toujours pas d'effervescence chez Constellation Brands
|07/10
|Option de dividende en actions Rémy Cointreau exercée à 73%
|29/09
|Remy Cointreau : Résultats de l'option de paiement du dividende en actions
|29/09
|RE
|Le Lobby de l'alcool défie l'OMS sur les risques sanitaires de la consommation
|24/09
|RE
|Deutsche Bank Maintient sa Recommandation de Vente sur Rémy Cointreau, les Spiritueux étant à la Traîne
|11/09
|MT
|Avis d'analystes du jour : ça bouge sur Pernod Ricard, Exosens, Ryanair et Sanofi
|08/09
|La Bourse de Paris suspendue au feuilleton Bayrou
|08/09
|Avis d'analystes du jour : Equinor, Viridien et Adidas reviennent dans la partie, Continental et Domino's Pizza pas invités
|03/09
|Le marché a des maux de dettes
|03/09
|Le secteur des spiritueux offre un aperçu de l'impact des droits de douane
|29/08
|DJ
|Point marchés-Wall Street vue dans le rouge avant l'inflation PCE
|29/08
|RE
|Remy Cointreau : La valeur du jour à Paris - Rémy Cointreau moins alarmiste sur l'impact des taxes américaines sur ses profits
|29/08
|Les Bourses européennes enregistrent leur première perte hebdomadaire en un mois, les banques sous pression
|29/08
|RE
|L'Europe ouvre sur une note prudente avec la salve de données
|29/08
|RE
|Les résultats 2025-2026 de Rémy Cointreau seront moins amputés que prévu par les tarifs douaniers
|29/08
|DJ
|L'Europe ouvre sur une note prudente avec la salve de données
|29/08
|RE
|Les actions européennes enregistrent leur première perte hebdomadaire en un mois, pénalisées par les banques
|29/08
|RE
|Memscap : Rémy Cointreau, Plastivaloire, Vinci...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris -
|29/08
|Rémy Cointreau révise ses prévisions de résultats pour l'exercice 2025-2026
|29/08
|CI
|Rémy Cointreau Confirme ses Prévisions de Ventes pour 2026 et Réduit l'Impact des Droits de Douane Américains sur son Résultat Opérationnel
|29/08
|MT
|Remy Cointreau relève ses prévisions de bénéfices grâce à l'accord sur les droits de douane américains
|29/08
|RE
Trader
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national