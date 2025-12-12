Renault a annoncé vendredi qu'il allait mettre fin, faute de rentabilité, à certaines activités de sa filiale de services de mobilité électrique Mobilize, dont l'autopartage, une décision appelée à se traduire par l'intégration des technologies de recharge de la marque au sein de ses opérations commerciales au niveau du groupe.
Dans un communiqué, le groupe automobile explique qu'il prévoit de se retirer de son projet de quadricycle électrique "Duo" tout comme de son service d'autopartage "Zity", tous deux basés à Milan, mais aussi de l'offre "Zity" à Madrid, qui sera progressivement arrêtée à compter de l'an prochain.
Il invoque, afin de justifier ses mesures, des perspectives de rentabilité financière limitées ou des synergies réduites avec ses activités de coeur.
La marque Mobilize, qui avait été créée en 2021 afin de permettre au constructeur de se diversifier, n'existera plus en tant que telle, à l'exception de l'entité de location longue durée Mobilize Financial Services, même si Renault dit envisager d'évaluer son utilisation commerciale pour d'autres offres au cours des prochains mois.
Parallèlement, la firme au losange compte franchir une nouvelle étape dans sa stratégie d'électrification en intégrant directement à ses activités les solutions de recharge (à domicile et en itinérance) jusqu'alors développées par la marque Mobilize, expliquant considérer l'activité d'énergie comme une "priorité".
Les métiers liés à la recharge électrique seront désormais directement rattachés à ses opérations commerciales, sous la responsabilité de Fabrice Cambolive, le directeur du développement ("chief growth officer").
Renault figure parmi les 1ers constructeurs automobiles mondiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de véhicules (89,8%) : 2 264 815 véhicules particuliers et utilitaires vendus en 2024, répartis par marque entre Renault (1 577 351), Dacia (676 340), Renault Korea Motors (6 539) et Alpine (4 855) ;
- prestations de services (10,2%) : prestations de financement des ventes (achat, location, crédit-bail, etc.), de services associés (entretien, extension de garantie, assistance, etc.) et de services de mobilité.
A fin 2024, le groupe dispose de 25 sites industriels dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (29,9%), Europe (49,8%), Amériques (8,3%), Eurasie (5,1%), Asie-Pacifique (3,9%), Afrique et Moyen Orient (3%).
