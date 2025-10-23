Renault dans le vert après ses ventes du 3e trimestre

Renault Group gagne plus de 1% après l'annonce d'un chiffre d'affaires de 11,4 milliards d'euros au titre du troisième trimestre 2025, en croissance de 6,8% (+8,5% à taux de change constants), dont un CA automobile de 9,8 MdsEUR, en hausse de 5% (+6,8% à TCC).



Le constructeur au losange revendique une solide performance commerciale, avec des ventes en volume augmentées de 9,8% par rapport au troisième trimestre 2024, à 529 486 véhicules vendus (+14,9% à l'international et +7,5% en Europe).



'Dans un environnement très difficile, nous continuons à bénéficier de notre gamme attractive et compétitive de véhicules électriques, thermiques et hybrides. Mobilize Financial Services a également réalisé une solide performance', commente son CFO Duncan Minto.



Renault Group confirme ses perspectives financières pour l'année 2025, révisées le 15 juillet dernier, à savoir une marge opérationnelle du groupe autour de 6,5% et un free cash-flow entre 1 et 1,5 milliard d'euros.