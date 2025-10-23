Renault Group gagne plus de 1% après l'annonce d'un chiffre d'affaires de 11,4 milliards d'euros au titre du troisième trimestre 2025, en croissance de 6,8% (+8,5% à taux de change constants), dont un CA automobile de 9,8 MdsEUR, en hausse de 5% (+6,8% à TCC).
Le constructeur au losange revendique une solide performance commerciale, avec des ventes en volume augmentées de 9,8% par rapport au troisième trimestre 2024, à 529 486 véhicules vendus (+14,9% à l'international et +7,5% en Europe).
'Dans un environnement très difficile, nous continuons à bénéficier de notre gamme attractive et compétitive de véhicules électriques, thermiques et hybrides. Mobilize Financial Services a également réalisé une solide performance', commente son CFO Duncan Minto.
Renault Group confirme ses perspectives financières pour l'année 2025, révisées le 15 juillet dernier, à savoir une marge opérationnelle du groupe autour de 6,5% et un free cash-flow entre 1 et 1,5 milliard d'euros.
Renault figure parmi les 1ers constructeurs automobiles mondiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de véhicules (89,8%) : 2 264 815 véhicules particuliers et utilitaires vendus en 2024, répartis par marque entre Renault (1 577 351), Dacia (676 340), Renault Korea Motors (6 539) et Alpine (4 855) ;
- prestations de services (10,2%) : prestations de financement des ventes (achat, location, crédit-bail, etc.), de services associés (entretien, extension de garantie, assistance, etc.) et de services de mobilité.
A fin 2024, le groupe dispose de 25 sites industriels dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (29,9%), Europe (49,8%), Amériques (8,3%), Eurasie (5,1%), Asie-Pacifique (3,9%), Afrique et Moyen Orient (3%).
