Renault dévoile des volumes en très léger repli au premier semestre

Le constructeur automobile français a enregistré un volume de ventes mondiales quasiment stable à 1 165 133 véhicules (-0,4% par rapport au premier semestre 2025). Derrière cette stabilité apparente, le groupe concrétise sa stratégie axée sur la création de valeur, la discipline tarifaire et une accélération marquée de l'électrification de son offre.

Si les ventes de véhicules particuliers et utilitaires en Europe s'inscrivent en très léger retrait (-1,3% à 821 092 unités), la dynamique varie selon les enseignes. Pour la marque Renault, 528 849 véhicules ont été vendus (+2,6%). La marque se distingue également sur le marché européen des véhicules utilitaires avec un bond de 11,7%, porté par le succès du nouveau Master. Pour Dacia, 284 021 immatriculations ont été enregistrées (-8,7%) mais la marque a redressé la barre au deuxième trimestre. La Sandero conserve sa place de véhicule particulier le plus vendu en Europe tous canaux confondus. Enfin, Alpine a réalisé un semestre historique avec 8 222 ventes (+67,6%), soutenue par l'A290 et les premières livraisons de l'A390.



Hors d'Europe, Renault Group a consolidé ses positions stratégiques (+2,8% pour la marque au losange). La croissance a été particulièrement marquée en Inde (+61,2%), en Turquie (+15,4%), au Maroc (+13,7%) et au Brésil (+5,3%).



L'électrification franchit un cap décisif



Au premier semestre 2026, la part des véhicules électrifiés (hybrides et 100% électriques) a atteint 52,0% des ventes des véhicules particuliers du groupe en Europe (+8,2 points), dont 18,8% de modèles 100% électriques.



Deux véhicules vendus sur trois (66,3%) sont électrifiés, et le 100% électrique représente 26,6% des ventes (+10,3 points), porté par la dynamique des Renault 5 E-Tech, Renault 4 E-Tech et Scenic E-Tech. De son côté, Dacia est monté en puissance sur l'hybride (30,8% de ventes électrifiées), tandis qu'Alpine effectue une transition rapide avec plus de 80% de ses ventes désormais 100% électriques.



Offensives produits au second semestre et confiance affichée



Le groupe aborde la seconde partie de l'année avec sérénité, comptant sur l'arrivée de nombreux nouveaux modèles pour soutenir la dynamique de croissance inscrite dans son plan stratégique futuREady.